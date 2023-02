Afrique: Tejraj Pultoo - Candidat à l'élection de la commission des athlètes de la CAB

Outre sa présence au sein de l'équipe nationale mauricienne pour les prochains Championnats d'Afrique seniors qui se dérouleront du 13 au 19 février à Johannesburg, en Afrique du Sud, Tejraj Pultoo fera partie des trois badistes ayant soumis leur candidature pour l'élection en vue de la constitution de la commission des athlètes de la Confédération africaine de badminton (CAB) prévue le 16 février en Afrique du Sud.

Suite à l'avis d'élection de la CAB publié le 21 décembre 2022 afin de constituer sa commission des athlètes, la confédération précise sur son site avoir reçu les candidatures de trois badistes masculins à la fin de la période de nomination datant du 18 janvier 2023. Les trois candidats sont le Mauricien Tejraj Pultoo, l'Égyptien Adham Hatem et le Zambien Donald Mato.

La clause 4.5 des directives de la commission des athlètes de la CAB stipule : "... la commission des athlètes de la CAB sera composée d'au moins un homme et une femme. Le joueur masculin avec le plus grand nombre de voix et la joueuse avec le plus grand nombre de voix seront élus ; le dernier joueur à être élu sera un homme ou une femme, indépendamment de celui qui obtiendra le plus grand nombre de voix parmi les candidats restants.

S'il n'y a que trois candidats aux élections, ils seront automatiquement élus à la commission. S'il n'y a que deux ou un candidat(s), ils seront automatiquement élus et le(s) poste(s) restant(s) sera(ont) comblé(s) par le Conseil de la CAB." La confédération précise toutefois que pour cette élection, les deux joueurs masculins ayant obtenu le plus grand nombre de votes seront élus et le conseil de la CAB comblera le poste restant avec une joueuse.

À 23 ans, Tejraj Pultoo t e rmine actuellement son baccalauréat en communication à la Sunway University en Malaisie. Sur sa fiche de candidature, le jeune Mauricien fait ressortir : "Le rôle de la commission des athlètes est de veiller à ce que la voix de chaque athlète soit entendue de tous les coins de notre Afrique, d'où mon ambition de faire partie de cette commission. Mon objectif est de soutenir les athlètes dans leur carr ière sportive et aussi dans leur après-carrière. Il est également important de représenter le point de vue de l'athlète dans la prise de décision."

Il poursuit : "La présence d'une commission des athlètes est également une démonstration claire de l'engagement d'une organisation en faveur de la bonne gouvernance, qui profite à la fois aux athlètes et à l'organisation. Ma principale priorité et la raison pour laquelle je veux rejoindre la commission est que je veux que les joueurs et l'organisation prospèrent et nous devons montrer au monde que l'Afrique est capable."