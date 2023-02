Ile Maurice: Pétition électorale au n°15 - Sayed-Hossen objecte à la demande de Rahman

La joute juridique par rapport à la pétition électorale déposée par le candidat malheureux de l'Alliance Nationale, Cader Sayed-Hossen, a démarré, hier, devant la Cour suprême. La motion du commissaire électoral, Irfan Rahman, a été appelée devant la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul. Irfan Rahman s'est heurté à une objection du pétitionnaire.

Le commissaire électoral a saisi cette haute instance judiciaire pour réclamer l'autorisation (conditional leave) en vue de contester, devant le Conseil privé, le jugement des juges Iqbal Maghooa et Ratna Seetohul-Toolsee. Dans leur jugement interlocutoire en date du 11 janvier, les juges ont donné gain de cause à Cader Sayed-Hossen. Ils ont sommé Irfan Rahman et la Returning Officer de la circonscription n°15 (La Caverne-Phoenix), Marie Esthelle Lambert-Henry, de fournir des personal answers concernant le décompte des voix par rapport aux élections générales du 19 novembre 2019. Les deux seront interrogés par les avocats du pétitionnaire.

Insatisfait de la décision de la Cour suprême, le commissaire électoral veut recourir au Conseil privé pour contester ce verdict interlocutoire.

Dans leur jugement interlocutoire, les juges n'ont pas retenu la motion du commissaire électoral d'interdire aux avocats du pétitionnaire de lui poser des questions ayant trait aux personal answers. Est-ce une tactique dilatoire pour retarder le dénouement de cette pétition électorale ? Attendons voir.

Le candidat malheureux de l'Alliance Nationale conteste l'élection de Gilbert Bablee dans la circonscription n°15. Ce dernier s'est classé troisième lors des élections générales de 2019. Cader Sayed-Hossen veut un nouveau décompte dans cette circonscription. Les autres parties prenantes dans cette affaire sont l'Electoral Supervisory Commission et la Returning Officer, entre autres.

L'affaire a été ajournée au lundi 13 février. Cader Sayed Hossen est représenté par Me Gavin Glover, Senior Counsel, Me Robin Ramburn, Senior Counsel et Me Raju Sewraz, Senior Attorney.