Ile Maurice: Air Mauritius - Raj Ramlugun demande la révocation de Ken Arian et Marday Venkatasamy

Raj Ramlugun veut voir des têtes tomber. Cet ancien cadre d'Air Mauritius (MK) et un des porte-parole de l'association des petits actionnaires de la compagnie, a, lors d'un point de presse, hier, fait des allégations "de mauvaise gestion" et de prévalence "de la politique de petits copains" au sein de MK depuis la nomination de Ken Arian comme Chief Executive Officer (CEO) d'Airport Holdings Limited (AHL) et de Marday Venkatasamy au poste de président du conseil d'administration de MK.

En sus de réclamer la révocation de ces derniers, il demande au Premier ministre de geler toutes les promotions et nominations en attendant qu'une enquête soit ouverte sur leurs décisions. "Ces conseillers, regroupés en clans, se servent de tout et de tous et même des syndicats pour arriver à leurs fins", affirme-t-il.

"MK sé lakaz mama. Laba mem ki éna dimiel-la", dit-il. L'ex-cadre de la compagnie aérienne se demande comment les décisions sont prises par rapport aux promotions et aux nominations, car, argue-t-il, des personnes n'ayant aucune connaissance dans le domaine de l'aviation se retrouvent avec de grandes responsabilités. "Avec les nominations politiques du CEO, le respect que les employés doivent avoir pour la hiérarchie diminue et souvent disparaît, les syndicats entrent dans la danse, les pressions et les conflits viennent de tous les côtés. À divers degrés, les clans finissent par composer avec le CEO. À tous les niveaux, chacun se bat pour sa survie au sein de la compagnie."

Raj Ramlugun demande le gel de toutes les promotions et nominations et de tous les recrutements au niveau du management d'AHL, de MK et des filiales de la compagnie jusqu'à ce qu'une enquête approfondie soit menée pour faire la lumière sur les décisions prises au sujet des ressources humaines. "Le Covid-19 est venu comme une bénédiction pour se débarrasser des anciens. S'il est vrai que c'est la personne qui fait l'institution, quand nous avons à la tête des personnes qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels, le système devient pourri", a soutenu l'ex-cadre.

Assemblée générale

Raj Ramlugun insiste par rapport à la révocation de Ken Arian et de Marday Venkatasamy. Il estime qu'il y a une politique de petits copains dans la compagnie et que cela frustre les employés mais que ces derniers ne peuvent pas partir. "Combien un CEO perçoit-il mensuellement ? Après un ou deux ans, les CEO savent qu'ils s'en iront et ne s'inquiètent point du sort de la compagnie et ne pensent qu'à eux. C'est ainsi que le gouvernement compte redresser MK ?" s'interroge Raj Ramlagun. Il demande, par ailleurs, la tenue urgente d'une assemblée générale des actionnaires de MK et d'AHL, ainsi que la publication des bilans de MK et de ses entités.

L'ex-cadre de MK demande au Premier ministre d'intervenir ou, indique-t-il, il n'hésitera pas à manifester devant le Paille-en-Queue Building et à entamer d'autres actions. "MK était malade bien avant le Covid-19. À chaque fois, on ne peut changer de CEO et mettre des petits copains, qui ne connaissent rien dans le domaine de l'aviation. Le management prend de mauvaises décisions, fonctionne avec ses cliques et lobbies et ses complices, parfois syndicaux", allègue-t-il.