Togo: Mauvaise nouvelle pour le Togo à l'ITIE !

Pour défaut de publication de rapports de l'exercice fiscal 2020, le Togo est suspendu à l'ITIE (Initiative pour la transparence dans les industries extractives). C'est une suspension qui est devenue officielle depuis le 1er Février dernier pour le pays de Faure Gnassingbé.

" Le Togo ne peut pas prétendre à une prorogation de l'échéance de rapportage pour l'exercice fiscal du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. L'échéance de publication du rapport en suspens demeure le 31 décembre 2022. Conformément à l'Article 7, Section 4 de la Norme ITIE, le Togo est temporairement suspendu. La suspension sera automatiquement levée si le rapport est publié dans les 6 mois suivant la date limite de rapportage ", indique la décision rendue publique par le Conseil d'Administration de l'ITIE.

Il s'agit là d'une mauvaise nouvelle pour le pays qui aspire à faire les yeux doux aux investisseurs pour l'exploitation de ses ressources minières ou naturelles.

Le pays de Faure Gnassingbé, membre de cette initiative depuis 2013 n'avait pourtant pas jusque-là dérogé à la règle de transparence dans le secteur des mines.

Pour information, l'ITIE est une organisation internationale à but non lucratif et de droit norvégien, dont le but est de promouvoir les bonnes pratiques de la transparence et de la redevabilité dans la gouvernance du secteur extractif, notamment les secteurs pétrolier, gazier et minier. En devenant membres de l'initiative, les pays s'engagent à divulguer des informations sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie extractive - allant des conditions d'octroi des droits d'extraction, à la manière dont les revenus parviennent au gouvernement et profitent à la population.