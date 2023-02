Maroc: L'AMMC présente ses priorités d'actions pour l'année 2023

Rabat — L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a présenté, mardi à Rabat, ses actions prioritaires de l'année 2023 qui font l'objet d'échanges entre l'Autorité et les acteurs du marché pour concorder au mieux avec les attentes de l'écosystème.

Intervenant lors de cette rencontre, la présidente de l'AMMC, Nezha Hayat, a précisé que ces actions s'articulent autour de cinq axes à savoir, "œuvrer pour un marché des capitaux durable, inclusif et plus efficient", "dynamiser la gestion d'actifs en faveur de la mobilisation de l'épargne", "accompagner les nouveaux marchés et les nouveaux acteurs", "renforcer l'approche de supervision par les risques" et "poursuivre la transformation digitale et le renforcement des capacités".

Elle a, en outre, insisté sur l'importance de cet exercice, initié pour la troisième année consécutive par l'Autorité dans le cadre de son plan stratégique pour le développement d'un marché des capitaux au service du financement de l'économie et de l'investissement productif.

Revenant sur l'accompagnement des nouveaux acteurs et des nouveaux marchés, Mme Hayat a souligné que l'AMMC se mobilisera en faveur de l'accompagnement du déploiement de l'activité des Conseillers en investissement financier, ainsi que du démarrage de l'activité de financement collaboratif (Crowdfunding).

Aussi, l'Autorité continuera à rendre plus efficace son approche de contrôle basée sur les risques, a-t-elle fait savoir, notant que la première mission de l'AMMC est de protéger l'épargne investie en instruments financiers et ce, dans un cadre de plus en plus digital et moderne.

Cette rencontre a été également l'occasion de revenir sur les réalisation de l'AMMC en 2022, dont l'opérationnalisation de l'offre Petite et moyenne entreprise (PME), le développement continu du marché de la dette privée à travers l'ouverture de ce marché à de nouveaux acteurs, en l'occurrence les collectivités territoriales et la consolidation du rôle de la gestion d'actifs dans le financement de l'économie.

Il s'agit, en outre, de la contribution à la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire moderne, flexible et évolutif, de la finalisation du dispositif réglementaire régissant le financement collaboratif, de l'élargissement de l'offre de Finance participative, de l'accompagnement du développement des Fintech, de l'engagement continu en faveur du développement de la finance durable et du lancement de plusieurs actions d'éducation financière.

L'AMMC a également intensifié les contrôles, ce qui a été traduit par une augmentation du taux de couverture à 97% en 2022 contre 50% en 2021, en plus de la multiplication des actions de sensibilisation des acteurs du marché en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - LBC&FT (publication de la circulaire n°02/2022 relative au devoir de vigilance et de veille interne), de cyber résilience et de lutte contre la corruption.