Cote d'Ivoire: Remise du Prix Félix Houphouët-Boigny- La paix célébrée à Yamoussoukro…

C’est mercredi 08 février 2023 sera une date à inscrire dans les annales de l’histoire de la Côte d’Ivoire. En effet, c’est à cette date que le Président de la République Alassane Ouattara procédera à la remise du Prix Félix Houphouët-Boigny-Unesco pour la recherche de la paix, et ce, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. De sources officielles nous indiquent que l’ex- Chancelière allemande, Angela Merkel, la lauréate du Prix est déjà à Abidjan et devrait rallier Yamoussoukro demain dans la matinée. Le jury du Prix Félix Houphouët-Boigny - Unesco pour la recherche de la paix a décerné le Prix 2022 à Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés.

Angela Merkel reste une figure influente en Allemagne et en Europe. Elle a exercé un leadership fort et stable pendant plus de 15 ans et a laissé une empreinte indélébile sur la politique allemande et européenne. Elle restera comme un exemple pour les futurs leaders.

Plusieurs autres personnalités, entre autres, le Vice – Président de la République, le Premier Ministre, les présidents d’Institutions et les ministres prendront également part à la cérémonie. Les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sont également annoncés. Plusieurs personnalités du monde, notamment les chefs d’État du Libéria, de la Guinée Bissau, du Sénégal et du Ghana, ainsi que des chefs de gouvernement, honoreront l’évènement de leur présence.

Le Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix existe depuis 30 ans et récompense des personnes physiques ou morales issues des cinq continents et qui ont contribué à la promotion, à la sauvegarde, et au maintien de la paix dans le monde, dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'Acte constitutif de l'Unesco.

Le prix porte le nom de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la république de Côte d'Ivoire. Attribué chaque année, le prix Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix comprend un chèque de 122 000 euros à répartir au besoin entre les récipiendaires, une médaille d’or et un diplôme. Il est décerné par un jury international composé de onze personnalités originaires des cinq continents et présidé par Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État américain.

Bamba Moussa