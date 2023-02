Tunisie: Moez Mrabet nommé Directeur Général du Théâtre National tunisien

L'universitaire, homme de théâtre, metteur en scène et expert culturel Moez Mrabet vient d'être nommé officiellement directeur général du Théâtre national Tunisien, a appris l'agence TAP. auprès d'une source bien informée.

Membre de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts - Beit Al Hikma, Moez Mrabet est titulaire d'un Doctorat en Théâtre et arts du spectacle de l'Université Paris III, Sorbonne Nouvelle (2007) et d'un diplôme d'Etudes approfondies de l'Université de Paris X - Nanterre dans la même spécialité (1999). Il est également maîtrisard de l'Institut Supérieur d'Art Dramatique (ISAD) de Tunis -spécialité " Actorat et mise en scène ".

Parallèlement à son parcours académique en tant qu'enseignant, chercheur et directeur du département des " Arts et techniques dramatiques " à l'Institut Supérieur d'Art Dramatique de Tunis, Moez Mrabet n'a cessé de multiplier les expériences artistiques au théâtre, au cinéma et au cinéma, et de s'investir dans l'action culturelle à l'échelle nationale et internationale.

Moez Mrabet a été Directeur général du Centre culturel international de Hammamet (CCIH, Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts) et Directeur du Festival international de Hammamet (52ème et 53ème éditions).

Outre ses nombreuses collaborations et expériences en tant qu'initiateur, directeur artistique, expert/consultant ou jury pour des programmes, projets, festivals et institutions culturelles en Tunisie et à l'étranger, il est également cofondateur et ancien président de l'Association tunisienne des Diplômés des instituts d'art dramatique, membre fondateur et directeur de l'Association " L'Art vivant " et ancien membre du bureau exécutif du syndicat des métiers des arts dramatiques.

De nombreuses contributions à des colloques scientifiques et des recherches de Moez Mrabet ont été publiées en Tunisie et à l'étranger.