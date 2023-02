Afrique de l'Ouest: Les footballeurs des 13 pays SWEDD s'engagent pour soutenir l'autonomisation des femmes et des filles

communiqué de presse

Le projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) lance Campagne de mobilisation des footballeurs de treize (13) du projet pour soutenir l'autonomisation des femmes et des filles.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne Stronger Together "éducation des filles et leadership féminin " initiée, en 2020, par les pays SWEDD en collaboration avec l'UNFPA, la Banque mondiale, l'Organisation Ouest africaine de la Santé et l'Union africaine. La Campagne Stronger Together vise à assurer l'autonomisation des filles et des femmes à travers la scolarisation et le maintien des filles à l'école, l'accès aux opportunités économiques et aux soins de santé sexuelle et reproductive y compris la planification familiale, la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes.

" Je soutiens la campagne Stronger Together du projet SWEDD et tous ses partenaires dont UNFPA et la Banque Mondiale pour promouvoir l'éducation des filles et le leadership féminin. Les filles, ont les mêmes capacités que les garçons, aidons-les à réaliser leurs ambitions professionnelles au plus haut niveau dans tous les domaines y compris dans le sport professionnel. Fatma Samba Diouf Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA

Mme Fatma Samba Diouf Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA ainsi que 13 Footballeurs africains de renom ont enregistré des vidéos de soutien à la campagne Steve Mounié (Bénin), Jonathan Pitropa (Burkina Faso), Henri Patrick Mboma (Cameroun), Trésor Lua Lua ( Congo), Salomon Kalou (Côte d'Ivoire), Steve Trawally ( Gambie ), Josuha Guilavogui (Guinée ), Amadou Haidara (Mali), Cheikh El Khalil Moulaye Ahmed dit Bessam (Mauritanie), Youssouf Alio Oumarou dit Balé (Niger), (Alassane Ndour (Sénégal), Rodrigue Casimir Ninga (Tchad) et Sheyi Emmanuel Adebayor (Togo ).

La participation de Madame Fatma Samba Diouf Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, sénégalaise et première femme à occuper ce poste au niveau mondial montre la voie aux autres acteurs du monde du football pour s'engager en faveur de l'éradication des barrières qui freinent l'autonomisation des femmes et des filles. Elle confirme l'importance de donner les opportunités aux filles et aux femmes d'accéder au Leadership. La FIFA met en œuvre des stratégies pour l'intégration et le renforcement de la dimension genre dans le football et soutenir l'autonomisation des femmes à travers le sport professionnel. A titre d'exemple, la FIFA a lancé des programmes de développement pour les femmes et les filles, y compris des formations pour les entraîneurs et les arbitres. La FIFA finance des projets pour renforcer les compétitions féminines et améliorer les infrastructures pour les joueuses et sensibilise les acteurs du football aux questions de genre pour promouvoir l'inclusion et l'égalité des sexes dans le sport.

" Au nom du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), je tiens à vous exprimer notre sincère gratitude pour le soutien que vous avez apporté au projet SWEDD en participant à la campagne Stronger Together sur l'éducation des filles et le leadership des femmes. Par vos messages, vous avez inspiré des milliers de filles et de femmes africaines à se fixer des ambitions élevées et à réaliser leurs rêves dans tous les domaines. Nous sommes convaincus que ce n'est qu'un premier pas vers plus de synergies d'actions pour réduire les inégalités qui touchent les femmes et les filles." Argentina Matavel Piccin, Directrice Régionale, UNFPA WCARO

Grâce à une combinaison d'outils de communication et l'implication d'un vaste réseau d'acteurs influents (autorités publiques, leaders religieux et traditionnels, célébrités et femmes modèles, jeunes) depuis 2020, la campagne Stronger Together a contribué à atteindre les résultats transformateurs des conditions des vies des femmes et des filles dans les zones d'intervention du projet SWEDD :

Le taux de rétention scolaire des filles est passé de 91,84% en 2020 à 95% en 2022.

9 360 chefs religieux/traditionnels ont participé à la sensibilisation communautaire permettant de briser le tabou autour des thématiques du projet SWEDD y compris l'accès à la santé sexuelle et reproductives, la lutte contre les violences basées sur le genre et pratiques néfastes.

35 célébrités nationales de la musique ont chanté autour des thématiques de la campagne Stronger Together. Le single " Futures Leaders " sorti en 2022 a mobilisé 17 d'entre eux.

La Campagne de mobilisation des Footballeurs qui intervient après la Coupe du monde de Football permettra de toucher un grand nombre de population cible en particulier les jeunes grâce aux messages clés portant sur les thématiques de la campagne Stronger Together : éducation et maintien des filles à l'école, accès à la formation, à l'emploi et aux opportunités économiques et au Leadership. Il s'agit également de construire des synergies avec les fondations des footballeurs pour soutenir l'autonomisation des filles et des femmes dans les pays SWEDD.

A propos de projet SWEDD

Lancé en novembre 2015 avec le soutien financier de la Banque mondiale, l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et de l'Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS), et à travers le partenariat stratégique avec l'Union africaine, le projet SWEDD vise globalement à accélérer la transition démographique, à déclencher le dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel et au-delà.

L'initiative SWEDD est rapidement devenue une vitrine de réalisations remarquables en déployant des solutions locales innovantes soutenues par les meilleures pratiques mondiales et des partenariats internationaux pour faire un bond en avant dans le développement du continent tout en relevant des défis sociétaux complexes.

Passé de 5 pays à 13 actuellement (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo), l'expansion du projet SWEDD va au-delà de la portée géographique pour inclure de nouveaux partenaires stratégiques (CEEAC, CEDEAO) et toucher plus de cibles : de 2015 à 2022, 30 fois plus de population ciblée (phase 1 : 146 066 adolescentes vulnérables, phase 2 : 4 232 275) et une augmentation significative du financement, plus de 127% (de 207,01 M $ en 2015 à 476 M $ en 2022).