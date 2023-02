Afrique de l'Est: L'Angola vers une puissante industrie minière

Le Cap (De l'envoyé spécial) - Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a informé ce mardi à Cap Town que le pays est en train de se doter d'une industrie minière plus puissante, ce qui pourrait contribuer à la diversification de son économie.

Le ministre a fait ces déclarations à la presse angolaise, après avoir pris la parole sur les "Minéraux critiques pour la transition énergétique", une conférence adressée aux différents acteurs du marché minier présents à la Conférence internationale sur l'exploitation minière en Afrique, dont le jour (le 7 février) est dédié à l'Angola.

Devant près de plus de 200 participants, Diamantino de Azevedo a assuré que l'activité minière se déroule en Angola à grande échelle, un facteur important pour que le pays ait à l'avenir une industrie minière plus puissante, capable de contribuer à la diversification de l'économie.

Toujours sur l'investissement minier, il a dit avoir présenté le potentiel de l'Angola pour le type de minéraux critiques dans cette phase de la transition énergétique, mais, plus que cela, il a montré des exemples concrets de projets de prospection pour les métaux de base, du groupe Platina, que AngloAmaerican réalise à Moxico et Cunene, où elle possède six concessions.

"Il y a une autre entreprise, Tira, qui prospecte du lithium à Namibe", a-t-il fait savoir, ayant ajouté que d'autres entreprises qui sont déjà en Angola en phase de prospection et celles qui sont plus près de terminer leurs études pour décider de réaliser ou non le projet.

Il a également déclaré qu'une entreprise envisage d'exploiter le cuivre et les phosphates à Cabinda.

Lors de cette rencontre, très appréciée des spécialistes, des hommes d'affaires et des investisseurs potentiels, le ministre a déclaré avoir transmis le message que l'Angola est un pays stable, dont les indicateurs macroéconomiques s'améliorent à ce niveau.

" C'est un pays avec des infrastructures géologiques - potentiel géologique, laboratoire, sociétés de forage - fournissant les services nécessaires pour que les activités puissent se développer. Il dispose d'une législation moderne qui attire les entreprises en toute tranquillité d'esprit ", a conclu le ministre angolais.