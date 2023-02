Cote d'Ivoire: Pain - Les boulangers invités à sursoir à l'augmentation du prix de la baguette

Le président de la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers de Côte d'Ivoire (Fipbpci), Me Abey Akué et celui de la Fédération des coordinations professionnelles de boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire (Fecobpci), Barry Hyoussouf, ont au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi 4 février 2023, à Abidjan (Yopougon), invité les boulangers à ne pas procéder à une augmentation du prix de la baguette de pain.

" Nous comprenons le souhait exprimé par certains boulangers relativement à l'augmentation du prix de la baguette, mais estimons que cette mesure doit éventuellement être envisagée seulement après avoir assaini notre secteur et sollicitons l'aide de l'Etat pour y parvenir ", a souligné Me Abey Akué, indiquant que le moment n'est pas opportun pour une hausse du prix de la baguette de pain. Encore moins de procéder à un quelconque arrêt de travail.

Selon lui, l'aide de l'Etat consiste en l'application immédiate des différents accords issus des travaux du comité technique de suivi du secteur, notamment la prise de l'arrêté sur les marges livreurs de pains ; l'opérationnalisation du fonds de garantie ; l'interdiction de vente de pains dans les boutiques et l'adoption des nouveaux textes normatifs.

En outre, un comité tripartite composé du ministère du commerce, des meuniers et les faitières de boulangers est mis en place, a travaillé sur plusieurs préoccupations des patrons boulangers, y compris la nécessité de procéder à l'augmentation du prix de la baguette de pain, pour faire face à l'inflation constatée dans le secteur de la boulangerie.

A cet effet, des résultats ont été obtenus à l'issue des travaux de ce comité technique. Il s'agit entre autres ; de la révision de la norme NI 380 ; la détermination de la structure de calcul du prix de la baguette de pain ; la mise en vente de deux types de baguette de pain ; le plafonnement du prix de la tonne de farine et l'affichage des prix et des poids des baguettes de pain.

Pour une viabilité du secteur, le gouvernement a pris des mesures additionnelles, notamment l'exonération des droits de douane sur l'importation de blé en vue d'un appui au secteur de la farine-blé pour assurer un approvisionnement régulier du marché ivoirien. A court terme, le gouvernement prévoyait de créer une ligne de garantie dédiée au secteur de la boulangerie-pâtisserie au sein du Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises et apporter une subvention à travers le Fonds d'appui au secteur informel en vue de l'émergence de champions nationaux.

Rappelons que la décision de la Fipbpci et de la Fecobpci du maintien du prix de la baguette en l'état répond à plusieurs raisons à savoir que le prix du pain étant administré par l'état, il convient de recourir aux mécanismes mis en place par l'administration pour discuter de la question et trouver ensemble la solution convenable aux préoccupations qui résultent de l'augmentation de la farine et du Smig dans le secteur ; l'assainissement du secteur de la boulangerie tel que en gagé par le ministère du commerce en concertation avec l'ensemble des organisations patronales pour plafonner les ristournes accordées aux intermédiaires.

Aussi ces organisations demandent à l'Etat de diligenter au plus tôt les études en vue de mettre en place une fiscalité spéciale en faveur des boulangers tels que promis dans l'attestation gouvernementale du 30 mars 2022.