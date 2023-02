Sénégal: Saint-Louis - Célébration du centenaire du Prytanée Militaire Charles N'tchoréré - Les cimetières catholique et musulman de Darou nettoyés sur initiative des anciens enfants de troupe

Après la randonnée pédestre organisée le samedi 4 février dans la ville tricentenaire, les responsables et membres de l'Amicale des Anciens Enfants de Troupe se sont investis dans une activité citoyenne en allant nettoyer les cimetières catholique et musulman de Darou. Cela entre dans le cadre de la célébration du centenaire du Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis (PMS). Une commémoration dont la cérémonie officielle est prévue le samedi 11 février 2023 au Camp militaire Dé Momar Ngary de Bango sous la présidence du Chef de l'État Macky Sall. D'autres activités sociales et citoyennes telles que des consultations médicales gratuites sont également prévues par les membres de l'Amicale des anciens de cette école d'excellence d'où sont sorties plusieurs des autorités militaires de ce pays.

Ils étaient nombreux à avoir été mobilisés par l'Amicale des Anciens Enfants de Troupe pour procéder au nettoiement des cimetières catholique et musulman de Darou. Hommes, femmes, adultes et jeunes, tous munis de pelles, de fourches, de râteaux, de brouettes et d'autres matériels de nettoiement, se sont déployés sur les deux sites où reposent les défunts.

En effet, les jeunes enfants de troupe et leurs anciens ainsi que les soldats du 12ème Bataillon d'Instruction ont été mobilisés avec la participation des populations. Le but était de rendre propres ces deux cimetières et d'y formuler des prières pour le repos des âmes des défunts. " Nous avons initié ce geste humanitaire de haute portée citoyenne en collaboration avec le ministère des Forces Armées, le commandement de la Zone militaire no.2 pour rendre à la ville de Saint-Louis ce qu'elle nous a donné tout en incitant les jeunes élèves du PMS à se soucier de la propreté de ces lieux de repos éternel.

Cette célébration du centenaire du Prytanée Militaire de Saint-Louis sera également marquée par une opération de distribution de denrées alimentaires, des consultations médicales gratuites, des activités culturelles, une grande soirée dansante à la Maison de Lille, un vernissage-exposition et autres manifestations qui se dérouleront cette année à travers la ville tricentenaire et à Dakar.

Créée en 1923, cet établissement du Prytanée Militaire de Saint-Louis compte actuellement près de 500 élèves et intègre chaque année 50 jeunes enfants de troupe. Ces derniers sont choisis parmi plus de 3000 candidats à l'issue d'un concours très sélectif. À ces 50 élèves s'ajoutent d'autres qui sont issus de pays étrangers.