Angola: La Première Dame d'Angola et la Reine d'Espagne parlent de l'éducation des filles

Luanda — La Première Dame de la République d'Angola, Ana Dias Lourenço, et la Reine d'Espagne, Letizia Ortiz, ont abordé ce mardi, de l'éducation des filles et des femmes comme facteur d'autonomisation.

Ana Dias Lourenço et Letizia Ortiz se sont entretenues avec des femmes représentant diverses couches de la société angolaise, dans le cadre de la visite officielle que le Roi d'Espagne, Felipe VI, effectue pour la première fois en Angola.

La réunion a rassemblé des femmes qui interviennent dans divers domaines de la société, tels que l'éducation, la santé, les droits humains, l'entrepreneuriat et les affaires.

Les participants ont réfléchi sur le rôle de l'éducation comme facteur d'autonomisation des filles et des femmes, en vue de stimuler le développement durable, d'identifier les opportunités de collaboration féminine entre la République d'Angola et le Royaume d'Espagne, dans les domaines de l'éducation et de l'autonomisation des filles et des femmes.

" Je crois qu'il n'est pas possible d'aborder les problèmes qui affectent les femmes et les filles dans le monde sans parler d'éducation, il n'est pas possible de parler d'autonomisation ou de leadership féminin, de développement durable, sans parler d'éducation ", a déclaré la Première Dame d'Angola.

Ana Dias Lourenço a considéré que l'éducation et la formation des jeunes filles et des femmes sont essentielles pour leur pleine intégration dans le marché du travail formel.

L'intégration implique, selon Ana Dias Lourenço, la création de mécanismes d'entrepreneuriat, l'autonomisation des femmes et le renforcement des femmes leaders pour construire un Angola plus durable, plus égalitaire et plus participatif.

" Les filles et les femmes présentes ici représentent différentes couches sociales de la société angolaise, qui luttent quotidiennement pour l'égalité et pour garantir aux nouvelles générations des opportunités de se développer et de grandir dans les différentes sphères de la société, à l'école, dans la famille, dans la communauté, et sur le marché du travail", a souligné la Première Dame.

C'est pour cette raison, a-t-il justifié, qu'" aujourd'hui, nous avons réuni, avec Votre Majesté, des enseignantes, des entrepreneuses, des scientifiques, des écologistes, des sportives, des chercheuses, des femmes qui font la différence, souvent de manière anonyme, sans reconnaissance, juste motivées par l'amour de leur travail et de leur pays".

La réunion visait à aborder de manière globale les différentes perspectives de la société angolaise, en vue d'encourager la création de ponts de dialogue sur les défis des femmes.