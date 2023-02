Angola: Felipe VI salue les efforts de João Lourenço pour la pacification de la RDC

Luanda — Le Roi Felipe VI du Royaume d'Espagne a salué, ce mardi, à Luanda, les efforts du Président angolais, João Lourenço, dans le processus de paix et de stabilité à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

"Nous espérons que le déploiement des efforts dans le cadre du Processus de Luanda, compte tenu du grave conflit, aux conséquences humanitaires désastreuses, apportera la stabilité dans cette région (en RDC)", a exprimé le souverain.

S'exprimant à l'issue de la cérémonie de décoration au Palais présidentiel, le Roi d'Espagne a déclaré que l'Angola avait donné un grand inscrit dans l'histoire, avec son processus de réconciliation nationale.

"De la même manière, nous devons unir nos forces entre nous, mais aussi avec d'autres pays, pour étendre et préserver la paix et la sécurité dans la région", a-t-il souligné.

Il a rappelé que l'Angola agit comme un facteur de stabilité, tant dans la région de l'Afrique centrale qu'en Afrique australe, ce qui a valu au Président João Lourenço la distinction du titre de " Champion de la paix ".

Selon le Roi Felipe VI, l'Angola est un pays prioritaire pour l'Espagne. Il a salué la stabilité politique et sociale de l'Angola, son action diplomatique active (régionale et multilatérale), ainsi que ses perspectives de développement économique.

" Nous avons besoin de partenaires dotés de capacité, de crédibilité et de volonté avec lesquels, sur la base d'une confiance mutuelle, l'Espagne pourra être plus présente dans la région pour le bénéfice de tous ", a-t-il souligné.

Il a également pointé les problèmes mondiaux et importants qui touchent tout le monde, à commencer par la crise climatique et la lutte contre ses effets et conséquences de toutes sortes.

À cette fin, il s'est dit conscient de la préoccupation de l'Angola à ce sujet et de sa ferme détermination à y faire face et à répondre aux besoins des populations les plus touchées, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, les plus exposées et les plus pauvres.

Le Roi Felipe VI a déclaré que l'échange économique et commercial entre les deux pays possède une grande marge de progression, il doit donc être promu avec une présence commerciale croissante.

Il a souligné le fait que l'Espagne assumera cette année la présidence du Conseil de l'Union européenne, ce qui permettra de renforcer les relations avec les partenaires africains et de contribuer à la mise en œuvre du cadre stratégique de l'Union africaine, pour la transformation économique du continent.

Le Roi d'Espagne, Felipe VI, est arrivé lundi soir à Luanda, pour une visite officielle de trois jours en Angola, sa première dans le pays.