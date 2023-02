Afrique: Le président Tshisekedi veut rassurer les miniers réunis en Afrique du Sud

Le " Mining Indaba ", grande conférence annuelle autour de l'industrie minière du continent, se tient toute la semaine au Cap (Afrique du Sud). Cette année, les métaux de la transition vers de nouvelles formes d'énergie sont sous le feu des projecteurs, alors que les puissances mondiales tentent d'assurer leur future sécurité énergétique. La RDC, avec ses réserves très importantes, espère tirer son épingle du jeu. Le président Félix Tshisekedi a fait le déplacement pour convaincre les investisseurs de miser sur son pays, malgré l'insécurité à l'Est.

Selon le président congolais, Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo (RDC) " est prête à jouer sa partition " dans la transition énergétique, pour devenir une " destination de choix en Afrique ", grâce à des ressources clés.

Plus grand producteur au monde de cobalt, le pays possède aussi des terres riches en cuivre et des réserves non exploitées de lithium, des minéraux essentiels pour la fabrication, notamment, de batteries pour véhicules électriques.

Outre la simple exploitation, Kinshasa espère aussi trouver des financements pour développer la transformation de ses métaux cruciaux, afin de bénéficier davantage de ses richesses, à moins d'un an de la présidentielle, prévue pour décembre 2023.

Félix Tshisekedi a donc tenté de convaincre les investisseurs de l'amélioration du climat des affaires et des ambitions minières de la RDC, au-delà des risques sécuritaires dans l'Est du pays, avec, entre autres, les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23. Une rébellion qui n'est, selon le chef de l'État, " qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par (nos) richesses ".

L'opération séduction congolaise doit continuer ce mercredi 8 février. Un petit-déjeuner est organisé pour vanter les attraits de Kinshasa devant les investisseurs miniers.