Afrique de l'Ouest: Présumés pèlerins nigérians tués à l'Est - Le Burkina et la CEDEAO évitent tout départ de feu

C'est le président nigerian Muhammadu Buhari en personne qui a donné l'information : des ressortissants de son pays en partance pour Kaolack au Sénégal ont été interceptés et tués dans la région de l'Est au Burkina. Certaines voix du côté d'Abuja ont vite fait d'indexer l'armée burkinabè dans cette tuerie.

La cheffe de la diplomatie burkinabè, Olivia Rouamba, a dans la foulée de ces accusations reçu le 6 février l'ambassadeur du Nigeria au Burkina à qui elle a assuré qu' "aucune information concrète ni élément n'a été enregistré sur le terrain qui prouve la véracité des faits". Hier, mardi 7 février 2023, c'est une équipe gouvernementale plus renforcée qui a rencontré les ambassadeurs et consuls des pays membres de la CEDEAO pour réitérer les mêmes propos.

C'est un drame qu'on met toujours au conditionnel du côté des autorités burkinabè. Face à la presse et entouré notamment de ses collègues des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité, Jean-Emmanuel Ouédraogo n'a pas évoqué de bilan encore moins les circonstances de date et de lieu dans lesquelles la tuerie aurait eu lieu. "Ce qu'on sait à ce stade, c'est que jusqu'à présent, il n'y a aucune information consolidée parce que l'incident aurait eu lieu dans une zone difficile d'accès", a d'entrée précisé le porte-parole du gouvernement.

"Nous sommes dans la dynamique que nos forces puissent arriver dans la zone, mener les recherches nécessaires, déjà pour confirmer cet incident mais aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé et identifier de façon formelle et le cas échéant les éventuelles victimes", a-t-il poursuivi.

Il assure par ailleurs que le Burkina et le Nigeria, pays d'origine des possibles trucidés, sont en parfaite coopération pour faire la lumière sur cette ténébreuse affaire. En attendant la conclusion des investigations, Jean-Emmanuel Ouédraogo a déjà sa petite idée sur ce qui se serait peut-être passé. " Nous sommes face à un ennemi qui fait de plus en plus usage de la perfidie sur le terrain, le tout étant de semer encore plus la discorde et la confusion", a-t-il indiqué.

A l'en croire, cette rencontre de deux heures qui a permis aux membres du gouvernement de donner des éléments d'informations aux diplomates des pays "frères et amis" de la CEDEAO a été empreinte de cordialité et de fraternité. " Nous avons réaffirmé la nécessité face à cette menace de coopérer davantage, de dialoguer davantage, de se parler tous les jours. Aucun pays ne pourra s'en sortir et nous devons éviter les pièges tendus par les groupes armés terroristes", a-t-il plaidé.

Un avis partagé par Tiena Coulibaly, représentant résident de la CEDEAO au Burkina, qui s'est exprimé au nom de tous ses pairs dont celui du Nigeria. "Tout le monde est solidaire du Burkina. Quand des incidents arrivent, il est important que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi. Il tue sans raison et il s'organise pour nous opposer les uns aux autres. Ils ont essayé d'opposer le Burkina et le Nigeria", a-t-il déclaré. Pour lui, il faut éviter toute fente dans le mur au risque de voir le margouillat s'y glisser.