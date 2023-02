Afrique: Vingt-deux mois de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

22 mois jour pour jour sont passés depuis l'enlèvement d'Olivier Dubois, ce mercredi 8 février. Journaliste indépendant, notamment pour Libération, Jeune Afrique ou Le Point, il était en reportage à Gao, dans le nord du Mali, lors de son enlèvement par le Jnim, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dirigé par Iyad Ag Ghaly et allié d'al-Qaïda au Maghreb islamique.

Depuis qu'il a été enlevé au Mali, Olivier Dubois est apparu dans deux vidéos, deux preuves de vie, en mai 2021 et en mars 2022. Les autorités maliennes et françaises ont toujours assuré être mobilisées pour obtenir sa libération, tout en conservant une discrétion nécessaire sur les actions en cours.

En France, une information judiciaire a été ouverte et deux juges d'instruction ont été nommés en octobre 2022, mais l'information n'a été révélée qu'il y a un peu moins d'un mois. Une source d'espoir supplémentaire pour les proches d'Olivier Dubois, qui espèrent que cette avancée dans la procédure judiciaire permettra d'accélérer les initiatives en cours pour ramener le journaliste chez lui.

Dans l'attente de l'heureuse nouvelle, RFI donne la parole à sa famille, comme chaque 8 du mois. Olivier Dubois a déjà pu témoigner, dans la dernière vidéo diffusée par ses ravisseurs, qu'il entendait ces mots de réconfort que lui adressent ses proches.

" Petit chou, je sais que je te l'ai déjà dit, mais rien n'est de ta faute. Alors pardonne-toi et pardonne le monde pour tout ce qui est arrivé dans ta vie. C'est salutaire. Et moi aussi, je te demande pardon pour la moindre chose qui a pu heurter ton cœur. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux avec les moyens que j'avais. Aujourd'hui, j'ai compris qui je suis, pourquoi c'était si dur pour moi de m'exprimer, pourquoi je suis si sensible. Et j'ai beaucoup compris sur toi aussi. La vie ne nous a pas épargnés... mais ce n'était pas de notre faute. Quoi qu'il arrive, on est toujours resté soudé, et cette distance ne change rien. C'est toujours toi et moi, les enfants, le reste après. Alors, pardonne et débarrasse ton cœur de ce qui n'est pas nécessaire. C'est salvateur. Je t'aime plus que tout, mon amour. Tu sais, pour tenir, je m'accroche toujours à cette pensée : toi qui es libéré et qui passes le pas de notre maison. C'est mon rêve et celui des enfants. Qu'on se retrouve chez nous, dans notre maison, dans notre intimité, et pas ailleurs. "

Déborah Al Hawi Al Masri, compagne d'Olivier Dubois et mère de leurs deux enfants

" Je ne t'oublie pas mon fils. Ce que tu traverses et difficile à vivre. Mais chaque jour, je pense et j'espère que c'est demain qu'on m'annoncera ta liberté que nous attendons tous pour enfin te serrer dans nos bras. Canèle et Benjamin se remuent beaucoup pour toi. Ils font un travail magnifique de soutien, de sensibilisation en France. Continue d'être fort, mentalement et physiquement, tiens bon. Je pense à toi très fort. Je t'embrasse mon fils. "

La mère d'Olivier Dubois, détenu au Mali depuis 22 mois

" Bonjour Olivier. Les jours passent et tu n'es toujours pas de retour parmi nous. Cependant, nous gardons espoir d'avoir bientôt le plaisir de fêter ton retour. Fais comme nous et reste positif malgré la situation. Il faut croire en la victoire pour avoir la victoire. Prends-toi bien en main pour rester positif. Nous espérons que ton calvaire aura une issue favorable dans un avenir proche. Je te souhaite beaucoup de courage et te dit à bientôt. Ton père qui ne t'oublie pas. "

" Mon frère, parce que la vie va si vite, on oublie trop souvent de dire qu'on s'aime. Je pense à toi en silence, à tous nos rêves, nos rires, nos batailles. Aujourd'hui, j'admire l'homme que tu es devenu: authentique, fin, cultivé et proche de tout ce que tu portes dans ton cœur. Les gens qui te connaissent ont beaucoup de respect pour toi et pour ce que tu as réalisé dans ta vie. Je reste lucide face à l'épreuve que tu traverses. Je te sais capable d'être résilient et d'affronter les difficultés avec cœur et volonté. Je reste confiante, car tout va prendre un sens, et je m'accroche à l'espoir de te prendre dans mes bras. Je pense fort à toi. "

André-Georges et Valérye, le père et la sœur d'Olivier Dubois

" Pour toi comme pour nous, les mois passent. Pour autant, plus de 120 000 personnes demandent ta libération via notre pétition. Avignon, puis Marseille et sa métropole, marchent main dans la main avec nous et relaient désormais publiquement ta situation. Comme dans la cité des papes, ton portrait est maintenant visible par tous les Marseillais. Du Stade Vélodrome en passant par le centre-ville entre autres, nul ne peut ignorer ton cas. On n'avait ni eu ni vu un tel soutien, une telle mobilisation pour toi de la part d'une commune. Maman, Benjamin et moi sommes très touchés de cette implication. Et comme on dit à Marseille : " À jamais les premiers." Mais les Marseillais te le montreront à ton retour en France. La cité phocéenne, chère au cœur du président de la République, Emmanuel Macron, montre l'exemple. Frangin, on espère que tu en auras vent. Dans nos pensées, constamment, tu es. "

Canèle Bernard, l'une des sœurs d'Olivier Dubois

RFI n'oublie pas non plus notre confrère malien Moussa M'Bana Dicko, enlevé le 18 avril 2021 dans le centre du pays. Une pensée également pour tous les autres otages, qu'ils soient journalistes ou non, et quelle que soit leur nationalité, détenus au Mali ou ailleurs.