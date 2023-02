Afrique: Des paysans expulsés pour des crédits carbone au Congo

Les agriculteurs et les populations autochtones sont sommés de quitter leurs terres pour laisser la place à un projet de plantation d'acacias de TotalEnergies.

Des centaines d'agriculteurs ne peuvent plus cultiver leurs champs dans la localité de Ngo, située dans le département des Plateaux Batéké, à 250 kilomètres au nord de Brazzaville, en République du Congo. La raison de leur expulsion : le groupe pétrolier TotalEnergies veut y créer une plantation d'acacias et ainsi obtenir une compensation carbone.

40.000 hectares de terres, une superficie environ quatre fois plus grande que la ville de Paris, est prévue pour accueillir des millions de plants d'acacias. Le projet titanesque est censé séquestrer à terme plus de dix millions de tonnes de CO2.

Depuis novembre 2021, les populations locales ne peuvent donc plus accéder au site, à l'image de Joachim Malipalabié, père de cinq enfants, qui cultive le manioc depuis plus de 20 ans dans la zone.

"Nous allons vivre comment ? Où devons-nous aller ? Aujourd'hui, nous n'avons plus d'endroit où travailler. Nous ne savons pas non plus où aller. Depuis qu'on nous a chassé, c'est un grand problème", a déploré le cultivateur à la DW.

Le calvaire des cultivateurs

Près de 500 agriculteurs ont leurs champs dans la zone occupée par le projet de plantation d'acacias. Ils sont pour la plupart des pygmées, une population autochtone et des semi-nomades venus des localités avoisinantes de Ngo.

Aujourd'hui, ils disent avoir perdu presque tous leurs moyens de subsistance.

"Moi, j'ai déjà libéré la zone donc je cherche désormais où aller. Trouver au moins un petit terrain pour cultiver. Je suis agriculteur mais pour les autres qui sont venus ici pour travailler, quelqu'un qui a par exemple cinq enfants, il va vivre comment ? Et il va faire comment ?", se demande Mexan qui est de la communauté des pygmées.

Planter des arbres pour capter le CO2 est un moyen pour compenser les émissions du groupe TotaleEnergies liées à l'exploitation des énergies fossiles. Mais cette politique a des conséquences graves pour les populations locales, notamment autochtones, qui vivent difficilement en dehors de leur environnement naturel.

"Ma première pensée va d'abord aux peuples autochtones. Vous savez qu'ils ont une relation particulière avec la forêt et la savane, non seulement pour la pharmacopée, mais aussi pour se nourrir. Ils vivent de la cueillette et de la chasse. Alors expulser ces pauvres gens, c'est très difficile pour eux. Et c'est violer leurs droits", regrette l'abbé Philippe Mbama, de la Commission justice et paix dans le département des Plateaux.

Le cultivateur Mexan, lui, ne décolère pas : "Brusquement, on nous fait partir comme ça. C'est difficile pour nous aujourd'hui là où nous sommes. Ici, à Ngo, c'est une zone pour l'agriculture qui permet de nourrir jusqu'à la capitale Brazzaville."

Mexan cultive le manioc, un aliment de base au Congo et dans la région de Ngo qui approvisionne jusqu'à la capitale Brazzaville et le reste du pays en tubercules et céréales.

Mais depuis que les paysans n'ont plus accès à leurs champs, certains produits commencent à manquer, ce qui a provoqué une hausse des prix.

"Le manioc est en manque sur le marché, même ici à Ngo, et le tambour de la farine de foufou (manioc) est à 22.000 francs CFA à Ngo (soit une augmentation de 30 %, ndlr) et c'est toute la population de Ngo qui souffre aujourd'hui ainsi que les propriétaires terriens. Ils n'ont plus un endroit où travailler", ajoute Mexan.

Un bail douteux

La plupart des cultivateurs ont loué les terres qu'ils exploitent à des propriétaires terriens autochtones. Ce sont ces derniers qui ont cédé toute la zone de Ngo, très fertile, à l'entreprise Forest Neutral Congo (FNC), filiale congolaise du groupe TotalEnergies, par l'entremise du gouvernement congolais.

La FNC gère le projet de plantation en partenariat avec le cabinet de conseil français Fôret Resources Management (FRM). Dans le bail, le gouvernement congolais s'engage à réinstaller les habitants expulsés.

Or, certaines familles cultivent leurs terres depuis des générations dans cette région. En juin 2020, un processus de consultation sur les indemnisations a débuté.

Des propriétaires terriens de la région expliquent avoir reçu des dédommagements mais ils se plaignent de la modestie des sommes offertes par l'entreprise Forest Neutral Congo.

Certains n'auraient ainsi reçu qu'un dollar par hectare des autorités.

Quant aux agriculteurs qui ne peuvent plus accéder à leurs champs, eux n'auraient carrément rien reçu.

L'environnementaliste Issac Moussa estime que l'analphabétisme des populations indigènes serait l'une des raisons des violations de leurs droits fonciers.

"Il faut considérer que ces populations sont plus ou moins marginalisées du fait déjà que la plupart d'entre elles sont analphabètes et donc ne sont pas très réactives. Très souvent, ce sont des populations qui sont très marginalisées", a-t-il déclaré.

Une situation catastrophique pour ces paysans qui ont perdu leurs moyens de subsistance. Par ailleurs, la rareté des produits agricoles, qui découle de l'arrêt de leurs activités, impacte toute la population de la zone, notamment les plus démunis.

"Hier, par exemple, j'ai vu un enseignant qui cherchait de la farine de manioc mais il était obligé de passer de maison en maison. Il est passé de maison en maison mais il n'a rien trouvé", témoigne l'abbé Philippe Mbama.

Pour faire face à cette crise, les paysans réclament l'aide du gouvernement. Si le géant pétrolier a accepté d'entamer un dialogue avec eux pour trouver une solution, ce n'est toujours pas le cas des autorités congolaises.

Les objectifs inavoués du projet d'acacias

Mais les questions sur le projet de plantation de TotaleEnergies ne s'arrêtent pas là. Car il ne s'agirait pas uniquement de crédits carbones. La plantation ne servirait en réalité que marginalement à la préservation de la nature par le biais de la séquestration de carbone, comme l'a souligné Brice Mackosso de la Commission justice et paix du département des Plateaux.

"Ce projet n'est pas utile pour la République du Congo. Nous avons suffisamment de forêts naturelles chez nous. D'après les quelques informations recueillies, cette plantation ne va compenser que 2% des émissions de carbone de TotalEnergies. Donc on se demande à quoi finalement est en train de servir ce projet", déclare le défenseur des droits humains.

Une explication est peut-être à trouver dans le fait que les acacias sont des arbres à croissance rapide. D'ici 20 ans, le projet devrait livrer 160.000 mètres cubes de bois par an et d'autres produits ligneux.

"Derrière cette opération, quoi qu'il en soit, c'est une question d'argent. Donc ce n'est pas une question humanitaire, ce n'est pas une question de philanthropie, c'est une question de finances dans cette activité-là", estime Brice Mackosso.

Le sujet apparemment gène à Brazzaville. Nos demandes d'interview adressées au gouvernement congolais sont restées sans suite. La secrétaire particulière du ministre des Affaires foncières et du domaine public n'a même pas voulu nous communiquer l'adresse électronique de son ministère pour une correspondance.

"Non le ministère n'a plus de boite mail..." DW : Ah bon ? "Oui monsieur".

TotalEnergies n'a pas non plus répondu à nos sollicitations avant la publication de cet article. Mais une entrevue prochaine est prévue en réaction à la diffusion de notre enquête.

Dans un précédent communiqué, en réponse à une enquête publiée par les médias Mediapart et Sky News, en association avec Greenpeace sur le même sujet, la multinationale française affirme que "des évaluations sont en cours pour finaliser la cartographie des acteurs et proposer des mesures qui leur permettront d'être co-bénéficiaires du projet."

Le communiqué du groupe précise aussi que tous les champs de manioc du site sont restés intacts et que tous les acteurs historiquement présents sur le site (allusion faite aux autochtones) sont en cours d'identification et se verront proposer des alternatives, notamment des terres aménagées ou d'autres assainissements appropriés à définir avec eux.

D'après nos informations, une délégation de TotalEnergies était ainsi le 2 février 2023 à Ngo pour démarrer un dialogue avec les cultivateurs.