Afrique: UA/Agenda 2063 - Les réalisations de l'Algérie renforceront les perspectives au niveau continental

ALGER — Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, a affirmé mardi à Alger que les réalisations de l'Algérie dans le cadre de la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) renforceront les perspectives au niveau continental.

Intervenant lors de la réunion de la commission ministérielle sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'UA, tenue en visioconférence, le ministre a fait savoir que "les objectifs de cet agenda sont adaptés à la politique du développement globale de l'Algérie dans le cadre, notamment, du processus de transformation et d'actualisation de l'économie nationale", ajoutant que l'évolution "enregistrée et les futures réalisations au niveau national consolideront davantage les perspectives et les ambitions sur le plan continental".

A ce propos, M. Cherhabil a indiqué que l'Algérie était déterminée à parachever les projets structurels à dimension continentale, dont la route et la dorsale à fibre optique transsahariennes, outre le gazoduc Alger-Abuja via le Niger en coopération avec les organes spécialisés de l'UA, les agences de l'UA pour le développement et le NEPAD.

Il a rappelé, en outre, que l'Algérie est l'un des premiers pays à avoir signé l'accord sur la création de la Zone de libre-échange continental africaine (ZLECAf) en 2021, auquel elle accorde un intérêt particulier.

Dans ce sens, le ministre a rappelé les mégaprojets d'infrastructures en cours de réalisation qui contribueront grandement au développement des transports au niveau continental, tels que le port de Djen Djen et les nouvelles structures aéroportuaires d'Oran et d'Alger. Ces structures, affirme le ministre, permettront une fluidité en matière de transport des marchandises et des personnes en Afrique.

Pour ce qui est de la mise en œuvre du plan décennal de l'agenda 2063 s'étalant de 2014 à 2023, M. Cherhabil a souligné que l'Algérie avait honoré ses engagements concernant les travaux de recensement pour lesquels se sont engagés les pays membres de l'UA.

"Toutes les actions recommandées par l'UA ont été mises en œuvre dans les délais impartis conformément aux protocoles de l'Union africaine", a-t-il poursuivi.

Il s'agit de soumettre le premier et le deuxième rapports nationaux à la commission de l'UA sur l'application du 1er plan décennal de l'agenda 2063 respectivement en février 2020 et septembre 2021, explique M. Cherhabil.

L'Algérie et neuf (9) autres pays africains ont été choisis par l'UA pour présenter leur expérience en matière d'élaboration du premier rapport national ainsi que les résultats de ce rapport le 6 février 2020 à Addis-Abeba.

L'Algérie a mené des concertations nationales sur l'évaluation de la mise en œuvre du premier plan décennal relatif à l'agenda 2063 et l'identification des priorités du deuxième plan décennal, a fait savoir M. Cherhabil.

Ces concertations, a-t-il poursuivi, ont permis d'élaborer le rapport qui a été soumis en octobre 2022 à la Commission de l'UA, en sus de la matrice des indicateurs statistiques des années 2013, 2015, 2017, 2019 et 2021.

L'Algérie figure parmi les trente pays africains ayant présenté son rapport d'auto évaluation et soumis à la Commission de l'UA ses observations sur le projet du rapport relatif à l'évaluation du premier plan décennal et l'identification des priorités du deuxième plan décennal de l'agenda 2063.

L'Algérie se félicite de l'adoption de ses recommandations par la commission notamment en ce qui concerne le renforcement de la coordination entre les organes de l'UA et l'approbation pour accorder plus de temps aux pays n'ayant pas encore élaborer leur rapport national lié à l'évaluation du premier plan décennal et l'identification des priorités du deuxième plan décennal de l'agenda 2063, s'étendant de 2023 à 2033, en sus du financement de cet agenda à travers l'activation du Fonds africain de développement d'ici à la fin 2023.