Algérie: Séismes en Turquie et Syrie - L'aide internationale continue d'arriver

ALGER — Une quinzaine de pays, dont l'Algérie, ont déjà envoyé des secours en Turquie, ébranlée lundi par un séisme dévastateur qui a fait au moins 3.549 morts et 22168 blessés, selon un dernier bilan provisoire, alors que la Syrie voisine, également touchée par le tremblement de terre, a accueilli une équipe constituée de 86 secouristes algériens de la Protection civile, spécialisés dans les catastrophes naturelles.

"Nous avons été approchés par plus de 70 pays qui nous ont proposé leur aide. Actuellement, 14 sont déjà sur le terrain", a déclaré le vice-président turc, Fuat Oktay.

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi Kahramanmaras, à 04H17 heure locale (01H17 GMT), suivi d'un séisme de magnitude 6,4 quelques minutes plus tard dans la province de Gaziantep et d'un séisme de magnitude 7,5 à 13H24 heure locale dans la même province de Kahramanmaras.

Les séismes qui ont secoué la Turquie et la Syrie, durement touchées, ont également été ressentis dans plusieurs pays de la région, dont le Liban.

Outre les 89 agents de la Protection civile dépêchés en Turquie et 86 envoyés en Syrie, l'Algérie, sur instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a débloqué 210 tonnes d'aide humanitaire d'urgence à ces deux pays.

Cette aide humanitaire est constituée de 115 tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes à destination de la Syrie, qui a enregistré pour l'instant 812 morts et 1.449 blessés, outre une aide de 95 tonnes de produits divers à destination de la Turquie.

Les dirigeants latino-américains, qui ont exprimé leur solidarité avec la Turquie, ont eux aussi envoyé des renforts, dont le Salvador qui s'est dit "prêt" à fournir toute l'assistance nécessaire au gouvernement turc, alors qu'une équipe de recherche et de sauvetage mexicaine composée de 145 personnes a été également envoyée.

Plusieurs pays des Balkans ont aussi annoncé leur volonté de dépêcher des équipes de recherche et de sauvetage en Turquie. S'ajoute l'annonce de l'ambassadeur de Turquie à Belgrade, Hami Aksoy, qui a affirmé que la Serbie enverrait une équipe de recherche et de sauvetage de 27 personnes.

On cite aussi l'Albanie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. A la liste s'ajoutent la Pologne, le Pakistan, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Qatar qui ont envoyé des aides matérielles ou financières.

Les principaux besoins non satisfaits pourraient se situer en Syrie

Avec l'hiver, le séisme, suivi de puissantes répliques, a fait des milliers de sans-abri par un froid glacial.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a promis son soutien sur le long terme après l'envoi d'aide d'urgence, les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes, dont environ cinq millions "vulnérables", sont potentiellement exposées aux séismes en Turquie et en Syrie.

"L'OMS connaît la forte capacité de réponse de la Turquie et considère que les principaux besoins non satisfaits pourraient se situer en Syrie dans l'immédiat et à moyen terme", a déclaré une responsable de l'Organisation mondiale de la santé, Adelheid Marschang, lors d'une réunion régulière du Conseil exécutif de l'organisation.

Pour la responsable au sein de l'Agence sanitaire mondiale, l'acheminement de l'aide par la frontière vers le nord-ouest de la Syrie "risque d'être ou est déjà perturbé en raison des dégâts causés par le tremblement de terre. En soi, cela constitue déjà une énorme crise".

De son côté, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé l'envoi de "trois vols charters dans les deux pays" avec des matériels médicaux, y compris des trousses chirurgicales, depuis la plateforme logistique humanitaire de Dubaï, tout en activant le réseau d'équipes médicales d'urgence de l'OMS pour fournir des soins de santé essentiels aux blessés et aux personnes les plus vulnérables.