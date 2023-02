Congo-Kinshasa: Bas-Uele - Les femmes de la CAFCO sensibilisent sur le processus électoral

Une centaine des femmes représentant différentes associations féminines, membres de la Dynamique de la société civile, se lancent dans la sensibilisation de la population sur le processus électoral 2023.

Lors d'une rencontre organisée samedi 4 février à Buta (Bas Uele), elles ont renforcé leurs capacités sur l'importance de l'identification et enrôlement des électeurs, les documents à présenter au Centre d'inscription et les nouveautés relatives à la nouvelle opération.

Pour Esperance Kwaza, coordonnatrice du Cadre permanent de concertation de la Femme congolaise (CAFCO) Bas-Uele, des stratégies ont été arrêtées pour atteindre toutes les couches de la population :

" Nous leur avons demandé de sensibiliser les femmes et les jeunes sur l'importance de l'identification et l'enrôlement et sensibiliser aussi les nouveaux majeurs et les enfants nés au plus tard le 31 décembre 2006. Même ceux qui n'avaient pas eu ces cartes-là peuvent aller s'enrôler massivement. Et aux femmes candidates, on leur avait demandé de renforcer leurs capacités pour être compétitives et gagner les élections.

Les femmes ont pris comme stratégies d'aller sensibiliser porte à porte dans les familles, dans les églises, dans les écoles, partout où les femmes se rencontrent, sensibiliser tout le monde manière que quand la CENI va ouvrir les centres d'inscription, que tout le monde soit prêt d'aller s'enrôler massivement dans notre province ".

Pour Esperance Kwaza, la vision est de faire participer la femme à la gestion de la chose publique, en l'impliquant dans la gestion la province et surtout sur le plan local.

L'opération d'enrôlement des électeurs aura lieu à partir du 16 février prochain dans le Bas-Uele.