Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 8 Février 2023

Mali : Audience- Le Président Goïta reçoit Sergueï Lavrov

Le Président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi Goïta, a accordé une audience au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le mardi 7 février 2023, au palais de Koulouba. Accompagné d’une forte délégation, M. Lavrov est arrivé au Mali, tôt le mardi matin, pour une visite d’amitié et de travail. Plusieurs sujets étaient au menu des échanges entre le Président de la Transition et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il a notamment été question de la coopération entre le Mali et la Russie, du « plan de développement de nos relations qui doit correspondre à nos intérêts mutuels ». (Source : Burkina 24)

Burkina Faso : Insécurité- Une vingtaine de pèlerins en partance pour le Sénégal tués

Alors que des sources accusent l'armée burkinabè, le gouvernement estime que cette tuerie répond au nouveau « mode opératoire » des groupes jihadistes. Que s'est-il réellement passé à Ougarou, dans la région de l'Est du Burkina Faso, où des citoyens nigérians y auraient trouvé la mort ? Des sources concordantes ont rapporté que le bus transportant des pèlerins musulmans du Nigeria, en partance pour la célébration de la naissance de leur guide religieux, Cheikh Ibrahima Niasse à Kaolack, dans le centre du Sénégal, est tombé en panne à Ougarou, village situé dans la commune de Matiacoali, dans la région de l'Est du Burkina, le mercredi 1er février 2023. Pendant que des passagers étaient assis dans le bus, d'autres ont choisi de rejoindre le premier village à pieds, a appris APA de sources locales. (Source : Apa)

Côte d’Ivoire : Remise du Prix Félix Houphouët-Boigny- Angella Merkel reçoit son prix ce matin

C’est mercredi 08 février 2023 sera une date à inscrire dans les annales de l’histoire de la Côte d’Ivoire. En effet, c’est à cette date que le Président de la République Alassane Ouattara procédera à la remise du Prix Félix Houphouët-Boigny-Unesco pour la recherche de la paix, et ce, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. De sources officielles nous indiquent que l’ex- Chancelière allemande, Angela Merkel, la lauréate du Prix est déjà à Abidjan et devrait rallier Yamoussoukro demain dans la matinée. Le jury du Prix Félix Houphouët-Boigny - Unesco pour la recherche de la paix a décerné le Prix 2022 à Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. Angela Merkel reste une figure influente en Allemagne et en Europe. Elle a exercé un leadership fort et stable pendant plus de 15 ans et a laissé une empreinte indélébile sur la politique allemande et européenne. Elle restera comme un exemple pour les futurs leaders. (Source : presse locale)

Sénégal : Vainqueurs du Chan 2023- Les Lions A` reçus par Macky Sall

De retour à Dakar après leur premier sacre continental au Championnat d’Afrique des Nations de Football (Chan), les lions de l’équipe nationale locale et ceux du Beach Soccer ont été reçus au Palais par le Président de la République. Le Chef de l’Etat, Macky SALL, a décidé, à cette occasion, d’allouer une prime spéciale de 10 millions de francs Cfa et un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar à chacun des membres des équipes nationales de football local et de Beach soccer et leur encadrement. Avec cette victoire au Chan, les Lions du football local offrent ainsi le meilleur cadeau d’anniversaire au Sénégal qui célèbre aujourd’hui l’an 1 du premier sacre du pays à la Coupe d’Afrique des nations (Can).(Source : adakar.com)

Guinée : Accès à l’électricité- l’Etat au secours d’une partie des abonnés

Le gouvernement a décidé de payer une dette de l'ancien régime à la Société d'électricité, en réponse à la pandémie de Covid-19. C'est une mesure qui fera des heureux parmi les consommateurs d'électricité en Guinée. À travers un communiqué lu sur la télévision nationale ce lundi 06 février, les autorités de la transition ont annoncé le paiement de l'intégralité des factures d'électricité dont le montant s'élève à plus de 356 milliards Gnf (41 millions de dollars), couvrant les trois mois que l'État avait décidé de prendre en charge. L'ancien régime avait pris des mesures pour atténuer les contrecoups de la pandémie de covid-19 sur les populations. Pour l'électricité, il s'était engagé à payer les factures de la tranche sociale d'avril à décembre 2020. (Source : Apa)

Centrafrique : Lutte contre l’insécurité- Une vingtaine de présumés malfrats étrangers capturés

Les Forces de sécurité intérieure ont mis le grappin sur une vingtaine de présumés malfrats d’origine étrangère, détenant les armes et munitions. La nouvelle est tombée le mardi 07 février 2023. Ce qui n’était qu’une rumeur se transforment progressivement. Journal de Bangui a appris de sources fiables, l’arrestation d’une vingtaine de suspect d’origine étrangère. Notre informateur indique que l’opération s’est déroulée au marché à bétail Pk 45 Boboui. Ces présumés malfrats sont actuellement gardés dans les locaux de la compagnie nationale de sécurité(Cns) pour des enquêtes préliminaires pour leur transfert. (Source : abangui.com)

Tchad : Gestion de la Transition- Une autre crise politique en gestation.

Le maintien au forcep, de la Commission nationale chargée de l’organisation du référendum constitutionnel (Conorec), pourrait entrainer une autre crise politique, craint Izadine Ahmat Tidjani.La mise en place d’un comité chargé d’organiser le prochain référendum sur la forme de l’État suscite de vives protestations dans la classe politique depuis le 25 janvier dernier. Certains leaders de l’opposition dénoncent une commission composée exclusivement de représentants du gouvernement et du Parlement. Ils ont demandé la révision de ladite commission. Ils estiment qu’elle est favorable au pouvoir et a exclu les partis d’opposition. ( Source : Journal du Tchad)

Congo Brazza : Protection de l’environnement- Des paysans expulsés pour des crédits carbone au Congo

Des centaines d’agriculteurs ne peuvent plus cultiver leurs champs dans la localité de Ngo, située dans le département des Plateaux Batéké, à 250 kilomètres au nord de Brazzaville, en République du Congo. La raison de leur expulsion : le groupe pétrolier TotalEnergies veut y créer une plantation d'acacias et ainsi obtenir une compensation carbone. En septembre 2020, un peu moins de deux mois après le début des consultations, le gouvernement congolais a adopté une loi déclarant la zone sur le plateau Batéké "propriété de l'État". 40.000 hectares de terres, une superficie environ quatre fois plus grande que la ville de Paris, est prévue pour accueillir des millions de plants d’acacias. Le projet titanesque est censé séquestrer à terme plus de dix millions de tonnes de CO2. (Source : Dw)

Rdc : Insécurité- Au moins trois personnes ont été tuées

Au moins trois personnes ont été tuées mardi soir lors de l'attaque d'un convoi de l'Onu dans l'est de la République démocratique du Congo, nouvelle action hostile à la force onusienne accusée par la population d'inefficacité face aux groupes armés. La mission des Nations unies en Rdc (Monusco) "déplore la mort de trois manifestants durant l'attaque violente de son convoi" au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu, a annoncé la Monusco dans un communiqué. «Les Casques bleus revenaient d'une mission de ravitaillement à Kiwanja », ville située à quelque 70 km au nord de Goma où ils se rendaient, « accompagnés par des Fardc » , précise le texte. Le Rwanda est accusé par la Rdc de soutenir le M23, ce qui est corroboré par des experts de l'Onu et les pays occidentaux, bien que Kigali s'en défende. (Source : Africanews)

Tunisie- Tremblement de terre- La Tunisie envoie des aides d'urgence en Turquie et en Syrie

La Tunisie a mis à disposition un total de 60 sauveteurs dont 41 en Turquie, en plus de 14 tonnes de couvertures et de produits alimentaires, dont du lait pour les bébés. Selon le président turc, 45 pays ont proposé leur aide, dont la Tunisie. Dans un communiqué de la Présidence de la République, le pays d'Afrique du Nord présente ses sincères condoléances aux familles des victimes frappées par le séisme tout en souhaitant le prompt rétablissement aux blessés. (Source : Africanews)