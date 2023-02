Burkina Faso: Célébration du centenaire de Sembène Ousmane - Des cinéastes sollicitent l'accompagnement de Les Editions Sidwaya

Une délégation de la Fédération panafricaine des cinéastes, conduite par Salif Traoré, a été reçue en audience, le mardi 7 février 2023, à Ouagadougou, par la directrice générale de Les Editions Sidwaya, Assetou Badoh. La célébration du centenaire de Sembène Ousmane à l'occasion de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou était au menu des échanges.

En marge de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue du 25 février au 4 mars 2023, la Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI) veut rendre hommage, une fois de plus, à l'un des pionniers du 7e art africain, en l'occurrence Sembène Ousmane. En effet, la tenue de cette biennale correspond aux 100 ans de l'écrivain, réalisateur et scénariste sénégalais, puisque né, le 1er janvier 1923, à Ziguinchor et décédé, le 9 juin 2007, à Dakar.

Pour la réussite de l'organisation du centenaire, une délégation de la FEPACI, conduite par le président du conseil consultatif, Salif Traoré, est venue solliciter l'accompagnement des Editions Sidwaya. La délégation a été reçue, en audience, le mardi 7 février 2023, à Ouagadougou, par la directrice générale de la " Maison commune ", Assetou Badoh. Selon M. Traoré, Sidwaya est l'une des mémoires du FESPACO, car disposant des images de la participation de Sembène Ousmane aux éditions de la fête du cinéma africain en tant que cinéaste, écrivain, romancier et même homme politique.

" Nous voulons une avancée pour le FESPACO avec l'image des hommes qui l'ont porté avec leur engagement, notamment Sembène Ousmane dont la plupart des jeunes ne connaissent pas. C'est la raison pour laquelle, nous avons sollicité Sidwaya pour sa mémoire ", a-t-il indiqué. En plus des images, aux dires de Salif Traoré, un appui de Sidwaya pour la réalisation d'un numéro spécial sur l'auteur de " Les Bouts de bois de Dieu " est sollicité. " Nous avons aussi sollicité un numéro spécial pour Sembène Ousmane pour introduire le FESPACO et au fur et à mesure rappeler les cinéphiles ce qu'était la biennale du cinéma avant, les hommes qui l'ont porté, les prix décernés... ", a-t-il précisé.

A en croire Salif Traoré, la demande d'accompagnement de la FEPACI a été entendue par la première responsable de Les Editions Sidwaya. " Elle nous a accordé son accompagnement déjà, ce qui est une grande chose ", s'est-il réjoui. Pour le président du conseil consultatif, l'œuvre de la FEPACI et du FESPACO se place dans le cadre de la culture de la paix, car Sembène Ousmane était aussi un homme de paix.