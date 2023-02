Togo: Renaissance d'une région

L'Union européenne (UE) va accompagner le Grand Kloto (région de Plateaux) en matière d'assainissement et de gestion des déchets, d'agroforesterie et reboisement, d'agroécologie, d'écotourisme et de climat.

Un programme de cinq ans.

L'objectif est de renforcer la résilience et d'améliorer le cadre de vie des communautés locales.

Le projet prévoit aussi la promotion de la transition vers des sources d'énergies à faible empreinte carbone.

La ville de Kpalimé, la capitale régionale, entend dans la foulée se moderniser avec la création d'une forêt urbaine et la construction de plusieurs hôtels pour attirer les visiteurs et le tourisme d'affaires.

Reste à boucler les financements.

Les partenaires techniques et financiers (UE, BAD, BIDC, Banque mondiale ... ) se retrouveront les 17 et 18 février pour en parler.