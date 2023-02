Congo-Brazzaville: Donation - Des livres offerts au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

L'ambassade des États-Unis au Congo a offert, le 7 février, un important lot de livres à la bibliothèque du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, dans le cadre du partenariat signé avec cette institution culturelle.

L'acte posé est en droite ligne des activités menées conjointement par l'ambassade des États-Unis au Congo et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. " La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit, à mes yeux, dans la suite de l'élan pris dans les étapes de collaboration et d'accompagnement que je salue ici avec grande reconnaissance ", a déclaré la directrice générale de ce mémorial, Bélinda Ayessa.

Elle a remercié l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Eugène Young, pour ce don précieux qui vient enrichir le fonds documentaire du mémorial. " Avec la constitution de ce fonds documentaire, nous sommes résolument sur le chemin de la diversification de nos activités ouvertes au grand public. La préservation d'un espace de recherche et de consultation des sources documentaires est et démeure le moyen par lequel chercheurs et autres quêteurs des savoirs pourront s'assurer d'un cadre propice...", a souligné Bélinda Ayessa.

Exprimant les attentes du mémorial dans la poursuite de la diversification de ses activités, sa directrice générale a fait savoir que pour la bibliothèque, le choix d'une modernisation aux standards reconnus aujourd'hui est une exigence impérieuse. Et cela inclut la numérisation du fichier du répertoire de ses acquisitions, le renforcement des capacités du personnel préposé aux métiers de la bibliothéconomie, l'acquisition d'une infrastructure adéquate ; tous atouts qui feront de ce pan du mémorial un vrai cadre de ressourcement. C'est la raison de sa détermination et le motif de son entière mobilisation.

Un prolongement du Centre américain au mémorial

Accomplissant son acte, l'ambassadeur Eugène Young s'est dit heureux de remettre des livres à ce nouveau Centre américain du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. " Aujourd'hui, nous installons officiellement une extension de notre Centre américain ici dans cette bibliothèque, comme symbole de notre partenariat. Je crois fermement que l'éducation est la base du progrès au Congo et partout dans le monde... L'un de nos principaux objectifs à l'ambassade des Etats-Unis à Brazzaville est de donner aux jeunes congolais les outils dont ils ont besoin pour réussir. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui à travers cette bibliothèque publique ", a déclaré l'ambassadeur Eugène Young.

" A travers cette collaboration, nos efforts en matière d'éducation peuvent avoir un impact plus grand. En tant qu'ambassadeur des États-Unis au Congo, je suis fier de contribuer à l'éducation de la jeunesse congolaise... Aux jeunes congolais, je voudrais dire : venez utilisez cette bibliothèque, lisez ces livres et apprenez quelque chose de nouveau. Les livres peuvent changer le monde, et vous aussi, vous le pouvez ", a-t-il conclu.

Les élèves Fleurina et Exaucé pour lesquels les ouvrages sont destinés ont eux aussi remercié le diplomate américain pour ce précieux don. " Comme vous l'aviez dit dans votre allocution, les livres peuvent changer le monde, ces livres effectivement vont nous permettre de découvrir de nouveaux horizons et d'approfondir nos connaissances ", ont-ils répété tour à tour.