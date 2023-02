Congo-Brazzaville: La Linafoot incapable d'achever les Ligues 1 et 2

La 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) est dans le dur.

L'instance organisatrice s'est déclarée incapable de poursuivre l'organisation de cette compétition, de faire jouer les matchs de la Ligue 1 et Ligue 2 de la République démocratique du Congo (RDC). Cette annonce a été faite le lundi 6 février par la commission de gestion de la Linafoot aux dirigeants des clubs réunis dans l'Amicale des dirigeants de football du Congo (Adfco). Les contraintes avancées pour étayer cette incapacité, a-t-on fait savoir, sont l'indisponibilité des stades devant abriter les matchs et le manque des moyens financiers. Notons que le championnat avait bel et bien démarré l'année, avant que l'organisatrice ne s'essouffle à mi-chemin

. Alors que la Linafoot se plaint et envisage l'arrêt du championnat, l'AS V.Club est première au classement de la Ligue 1 avec 31 points glanés en 11 matchs livrés, devant le FC Saint-Eloi Lupopo (22 points en 10 rencontres jouées), et l'AS Maniema Union, troisième avec 19 points en 8 sorties. Le TP Mazembe occupe la quatrième position avec 15 points grappillés en 9 matchs, et le promu Céleste FC prend la cinquième position avec 14 points en 9 rencontres disputées.

Signalons que c'est pour la troisième saison de suite que la Linafoot éprouve des difficultés à organiser les deux championnats nationaux de football (Ligue 1 et 2) jusqu'à son terme, et dans des conditions acceptables, par manque de disponibilités financières. Aussi observe-t-on un déficit organisationnel avéré dans les championnats nationaux de football, alors que le football des jeunes n'existe presque plus de manière structurelle. Et l'on ne sait plus faire la détection de manière efficiente, car des talents innés sont perdus d'avance.

Somme toute, c'est le football congolais qui marque un moment de régression. Et cela est bien perceptible lors de participation des clubs congolais et les sélections nationales dans les compétitions continentales, avec un lot des contreperformances.