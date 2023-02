Congo-Brazzaville: Villégiature - Un bateau de croisière pour développer le tourisme

Le navire Vega a été présenté, le 6 février, à Brazzaville par Pierre Thomas, directeur d'exploitation de la compagnie Swan Hellenic. Ce bateau de croisière d'expédition arrive au Port autonome de Pointe-Noire au début du mois d'avril pour embarquer ceux qui voudront visiter les différents sites touristiques situés au long de la côte Atlantique.

Le voyage d'expédition culturel permettra aux passagers de visiter les sites touristiques de régions polaires, pacifiques et méditerranéennes à l'échelle internationale. Il démarrera le 5 mars à la ville du Cap, le navire va longer toute la côte Ouest-africaine pour aboutir à Lisbonne au Portugal. Ce bateau donnera aux passagers un sentiment de vivre une belle aventure d'exploration avec une variété extrême de destinations.

Il sera bien équipé, avec un confort magnifique. " Nous visiterons le port et la ville de Pointe-Noire, ensuite nous nous dirigerons vers le parc Conkouati où nous passerons deux jours. Le pays offre des atouts qui ne se sont pas encore connus du grand public. Il y a peu de gens qui savent que ce produit existe. Nous voudrions constituer, former une relation avec le ministère pour développer le tourisme en République du Congo. Nous comptons revenir chaque année ", a fait savoir le directeur d'exploitation de la compagnie Swan Hellenic, Pierre Thomas.

Au cours de ce voyage qui durera dix à douze jours, les passagers à bord du navire Vega exploreront la côte Atlantique de la Namibie, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Gabon, du Sénégal et bien d'autres. Ils découvriront une variété des animaux et le paysage phénoménal des différents pays. La croisière se terminera à Lisbonne et s'inscrit dans le cadre de la relance du tourisme de croisière pour la diversification de l'économie congolaise.

Ce projet, a dit Lis Pascal Moussodji Nziengui, directeur de cabinet de la ministre de l'Industrie culturelle, vient à point nommé pour développer ce qu'on appelle le tourisme de croisière, quelque fois réservé aux élites mais qui contribue efficacement à la visibilité du pays parce que généralement, les visiteurs sont considérés comme les ambassadeurs du pays à l'échelle internationale. Ils apportent avec eux un certain discours, d'où l'intérêt de créer à tous les niveaux les conditions pour que cette mission puisse s'effectuer et qu' au sortir de là le tourisme congolais puisse gagner en sens et en puissance.

" On a trouvé bon d'associer le ministère du Tourisme pour nous accompagner et nous offrir une certaine facilité auprès des autres ministères, notamment celui de la Marine marchande, du Transport et de la Sécurité afin de s'assurer que le navire arrive à bon port et reparte en sécurité. On ne peut pas gérer ce projet seul ", a indiqué Prince Koulandissa, directeur général de l'agence de voyage touristique Akwaba Tours and Travel.

Les intéressés peuvent se rapprocher du ministère de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des Loisirs ou via le secrétariat de l'agence de voyage touristique Akwaba Tours and Travel pour plus d'informations. Signalons que ces voyages touristiques ne sont pas gratuits.

Swan Hellenic est une compagnie de croisières britannique spécialisée dans les voyages d'expédition d'intérêt historique ou culturel destinés au haut de gamme du marché des croisières.

Le projet a été présenté auprès de la ministre de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des Loisirs, Lydie Pongault, représenté par son directeur de cabinet, Lis Pascal Moussodji Nziengui.