Congo-Brazzaville: Route nationale 1 - LCR renforce ses équipes de patrouilleurs sur le corridor

La Congolaise des routes (LCR), la gestionnaire de la route nationale 1, a mobilisé ses patrouilleurs, environ quarante personnes formées et vêtues de rouge, pour assurer la sécurité des usagers le long du principal réseau routier.

La mission des patrouilleurs consiste à inspecter l'état de la Route nationale 1 (RN1) chaque jour et à répondre aux alertes " sécurité routière ", soit des accidents, orientation du trafic, chantiers... Ces patrouilleurs représentent les yeux et les mains de cet important réseau routier de 535 kilomètres reliant Pointe-Noire et Brazzaville.

Ces hommes de LCR sont très sollicités dans la zone du Mayombe, qui concentre à elle seule 40% des accidents enregistrés en 2021, notamment de Malélé à Dolisie. Les principales causes des accidents enregistrés au cours des deux dernières années sont liées à la perte de freins, à la vitesse en descente, au mauvais comportement au volant, à la mauvaise maîtrise de la remorque et du virage. Il faut noter qu'un accident sur deux fait des victimes dans cette partie du pays.

Tout obstacle sur la voie représente un danger, de même que tout véhicule arrêté sur la chaussée. Les pannes, dont les crevaisons, sont les événements les plus nombreux, selon les chiffres de LCR. Elles représentent entre 150 et 250 interventions chaque mois. Si la panne doit durer, la visibilité du véhicule est renforcée avec des moyens de balisage, y compris des bâtons lumineux pour la nuit si nécessaire.

Le service d'assistance de proximité par les patrouilles est, en effet, indispensable pour le maintien de la sécurité sur la RN1. Mise en place en 2019 par LCR, elle permet de réaliser plus de 2800 interventions par an au profit des usagers. Le travail peut être éprouvant, comme témoigne un des patrouilleurs qui vient de passer la nuit avec son coéquipier à régler la circulation. " Cette nuit après la pluie, un camion a mal négocié un virage, il est venu heurter un taxi qui était en panne de l'autre côté, et qui n'était pas signalé. Cela fait partie des moments difficiles, la nuit, avec les blessés ", a confié le patrouilleur.

Les usagers peuvent parfois être agressifs à l'égard de ces hommes en tenue rouge, mais leur travail est en général salué. Un numéro vert, le 1010, est ouvert pour recevoir 24h/24 le signalement de danger, d'accident ou de demande d'assistance sur la route. Au cours des prochains mois, le dispositif des patrouilleurs va monter en piussance afin de mieux garantir la sécurité rouitère et apporter assistance aux usagers de la RN°1.