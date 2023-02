Congo-Brazzaville: Formation - Le programme "Education à l'emploi" lancé dans la ville côtière

Le lancement officiel du programme a eu lieu le week-end dernier dans la première circonscription électorale du quatrième arrondissement de Pointe-Noire, Loandjili 1, en présence de Jean-Aimé Cosmas Makosso et Dorey Kanda, respectivement premier vice-président de la grande famille des réseaux Anatole-Collinet-Makosso, et directeur général du centre de formation Futher vision academy et service.

Le programme "Education à l'emploi" s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'acquisition des compétences et métiers. Il s'étend sur quelques modules, à savoir la vidéo surveillance, le secrétariat bureautique, les panneaux solaires, la prise de vue et traitement de l'image, l'électricité bâtiment.

Dans son mot de circonstance, Jean-Aimé Cosmas Makosso a signifié que cette cérémonie marque le début officiel de la première phase d'une série des formations intensives en divers modules qui dureront douze semaines. Il regroupe 150 jeunes à l'auto emploi et sera piloté par le centre de formation Futher vision academy et service. " Cet événement illustre les nombreuses actions par lesquelles le député de Loandjili 1, à travers sa feuille de route, ne cesse de venir à la rescousse de ses mandants. Ce projet vise l'amélioration de l'employabilité et l'emploi des jeunes par le développement des programmes et compétences ciblés ", a-t-il déclaré.

Dorey Kanda a expliqué que conscient que des jeunes déscolarisés issus des milieux défavorisés recourent parfois à des méthodes d'apprentissage peu conventionnelles, le député de Loandjili 1, Anatole Collinet Makosso, lance ce projet dans l'objectif de renforcer les capacités des jeunes de sa circonscription à travers l'apprentissage de divers métiers afin de faciliter l'insertion professionnelle et promouvoir l'entrepreneuriat.

" L'histoire des pays développés et même des pays dits émergents montre que le développement passe absolument par la formation ou la mise en valeur des produits de l'intelligence humaine qui représentent aujourd'hui 60% de l'économie. Nous ne pouvons parler de la mise en valeur sans acquisition, sans apprentissage. C'est par souci de contribuer à l'augmentation de la main-d'œuvre qualifiée sur le territoire national que Futher vision academy a vu le jour ", a-t-il fait savoir. Notons que ce programme vise la formation de trois mille jeunes en cinq ans, à raison de six cents jeunes par année.