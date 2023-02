Ile Maurice: Hôtellerie - Le groupe Beachcomber s'engage envers ses artisans

"Feel the Happiness you give." C'est l'Artisan Value Proposition (AVP) que présente Beachcomber Resorts & Hotels, en ce début d'année, après des mois de préparation. Cet engagement concerne quelque 4 200 artisans du groupe. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie People & Culture. L'objectif est d'offrir les meilleures expériences de travail possibles aux employés et aussi d'attirer les nouveaux talents vers ses établissements hôteliers.

Initié en juin 2022, cet engagement appelé "Promesse employeur" est basé sur les retombées des équipes, des artisans des hôtels, de Beachcomber Catering et des opinions du personnel du siège, avis recueillis à travers des ateliers, des interviews, des enquêtes d'engagement (Lavwa Artisans Beachcomber) et des sondages. We Grow Together; We Share and Care; We are Proud to Serve; We Have Fun and Set the Trend; We Feel Confident and Secured sont les cinq piliers sur lesquels cette démarche est basée, indique-t-on.

"Le succès de Beachcomber, au cours de ses 70 ans d'existence, repose sur notre conviction que nos artisans sont notre plus grande force et qu'ils font la différence au quotidien", soutient Sebastian La Hausse de Lalouvière, Chief People Officer & Group Legal Counsel de Beachcomber. "Alors que nous émergeons d'une crise inédite, qui a touché, de manière profonde, notre industrie, nous avons la responsabilité d'apporter des réponses aux attentes de nos employés, ainsi que de nos futurs talents et nous engager vis-à-vis de chacun d'eux avec notre AVP, ressentir le bonheur que l'on donne."

La "Promesse employeur" est appliquée par la mise en oeuvre de différentes initiatives telles que l'Artisan Assistance Programme (AAP), un service d'écoute et de soutien individuel, que le groupe met à la disposition de ses équipes. Cet accompagnement confidentiel se fait par visioconférence ou en présentiel par le psychologue Xavier Béchard. Les autres actions concrètes pour soutenir les équipes sont en termes de formations ou de séminaires sur le vrai leadership et des ateliers sur le management intergénérationnel.

Déjà, en vue de la cherté de la vie, tous les employés permanents ont reçu un bon d'achat mensuel de Rs 1 000, valable dans les supermarchés de l'île, de septembre à décembre 2022. "C'est une attention qui touche. C'est vrai qu'avec les prix qui prennent constamment l'ascenseur, les fins de mois sont particulièrement difficiles", relate Christelle Grenade, artisane au Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa. Pour elle, ces bons d'achat lui ont permis de faire plaisir à sa famille, particulièrement à ses enfants, lors des fêtes de fin d'année.

La mise en oeuvre de cette initiative s'accompagne de nombreux projets qui considéreront la culture d'entreprise et les valeurs du groupe.