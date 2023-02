Afrique: Para Athlétisme/Grand Prix de Tunis - La Tunisie en tête avec 23 médailles, Ktila décroche sa 2e breloque d'or

TUNIS — La Tunisie s'est emparé de la tête du classement des médailles du meeting international de Tunis de para-athlétisme "Grand Prix", en totalisant 23 médailles (10 or, 7 argent et 6 bronze) au terme des épreuves de la 2e journée.

Un festival d'exploit couronné par 7 breloques d'or, décrochées par Maroua Brahmi (massue "Club throw", F32), Hamdi Ouerfelli (disque, F37), Samar Ben Kaalab (poids, F41), Rouay Jebabli (1500m, T12), Najeh Chweya (1500m, T12), Bechir Laakoubi (1500m T46) et Walid Ktila (800m, T34) dont c'est la deuxième médaille d'or après celle raflée lors du premier jour au 100m (T34).

La 2e journée a, également, été marquée par 5 médailles d'argent, oeuvre de Bochra Rezouga (Disque, F55), Wejhène Aziz (poids, F46), Raja Jebabli (Poids, F40), Mohamed Nidhal (800m, T53) et Achraf Lahoual (1500m, T12).

Quant à Abdennasser Feydi (Poids, T32), Oussama Sai (Poids, F33) et Nourhène Haj Salem (Poids, F40), ils se sont contentés du bronze.

Au classement des médailles, la Tunisie surplombe le tableau devant l'Ouzbékistan 11 médailles (6 or, 4 argent, 1 bronze), l'Irak détenteur de 8 médailles (5 or, 2 argent, 1 bronze), le Maroc et ses 7 médailles (4 or, 1 argent, 2 bronze), l'Arabie Saoudite avec 6 médailles (1 or, 5 argent) et l'Algérie qui totalise 6 breloques (1 or, 2 argent et 3 bronze).