Madagascar: Saint-Valentin - Farakely et Mahery réunis sur la même scène

La Saint-Valentin signera l'ouverture de la saison des cabarets et spectacles après la période d'accalmie du début d'année. Farakely et Mahery seront parmi les premiers à remonter sur scène. Ils préparent justement un come-back en force à partir de ce mois.

Farakely aura un agenda chargé prochainement puisqu'elle sera sur scène à chaque fin de semaine durant ce mois de février, le mois de l'amour par excellence. Elle se produira par exemple avec Do Rajohnson à l'Espace Dera le 17 février, à Tsiroanomandidy avec Laza le 24 février et à Ambohimalaza le lendemain.

Par ailleurs, elle et son groupe sont en pleine préparation de la sortie de nouvelles chansons mais également de son 3è album, qu'elle souhaiterait sortir cette année. En parallèle, sa collaboration avec d'autres artistes se poursuit aussi, notamment avec Laza qui va sortir incessamment son nouvel album intitulé " Tsy foiko ianao ".

Farakely reconnaît s'être effectivement retirée du devant de la scène durant une certaine période, une phase qui lui était nécessaire après la succession de shows qu'elle a réalisée. Elle était à l'étranger peu avant la fin de l'année mais est actuellement bel et bien de retour, et est en pleine forme pour reprendre le chemin de la scène. Par ailleurs, son ancienne page sur le réseau social Facebook ayant été piratée, l'artiste n'a pu partager ses dernières nouvelles à ses fans, renforçant son absence du paysage musical malgache. Elle projette cependant d'ouvrir une nouvelle page sur Facebook cette semaine pour reprendre contact et se rapprocher encore plus de son public.

Mahery, à peine revenu de sa tournée en Europe, est aussi d'attaque pour entamer la saison des spectacles et des cabarets. Il a également une grande nouvelle pour ses fans, puisqu'il prévoit de sortir un album, son album solo, qui regroupe ses compositions, cette année. Un album qui reflète la personnalité de cet artiste de variétés qui n'est plus à présenter. Et Mahery de préciser que cet album solo n'entrave en rien le groupe Johary, dont il est également issu, comme chacun des membres du groupe qui ont tous une carrière solo de leur côté.

En attendant ces opus et nouveautés, Farakely et Mahery vont faire ensemble un show digne de la fête de l'amour et des amoureux au Centell Hôtel dans la soirée de ce vendredi 10 février, pour célébrer la Saint-Valentin comme il se doit, dans une ambiance feutrée et intimiste.

En première partie, Farakely réchauffera l'ambiance avec sa voix de velours. Le répertoire des deux artistes comptera ensuite des duos des plus émouvants, sans oublier les interprétations très attendues de Mahery. A part cela, les 20 premiers venus à cette soirée signée Breeze Event se verront offrir un cadeau. Une belle soirée en perspective. La soirée commencera à 20 heures 30.