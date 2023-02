Afrique: La tragédie vécue par les Turcs et les Syriens

5.000 morts, plus de 20.000 blessés et plusieurs milliers de bâtiments détruits. Le bilan provisoire des deux séismes en Turquie et en Syrie est effroyable.

Les conséquences de ces tremblements de terre vont dépasser largement ces chiffres qui ne donnent qu'une vue d'ensemble de la réalité sur place. Dans le sud de la Turquie et dans le nord. de la Syrie, c'est un paysage de désolation qui s'offre à la vue des secouristes venus pour aider une population hagarde. C'est une guerre provoquée par les éléments naturels qui a détruit ces régions prospères et qui peut encore apporter son lot de destructions et de morts.

L'attention du monde s'est momentanément détournée de la guerre russo-ukrainienne pour se focaliser sur cette catastrophe meurtrière survenue en Turquie et en Syrie. Cette région du moyen orient est qualifiée de sismique et elle a connu de nombreux tremblements de terre. Mais même si l'on sait qu'ils peuvent survenir à tout moment, on est effaré quand le drame se produit. Ce séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter a été meurtrier. Les milliers de morts et de blessés témoignent de sa violence. Les sinistrés vont même se chiffrer à plusieurs millions, affirme l'OMS qui est en train d'envisager les retombées de la tragédie. Le calvaire des rescapés est aggravé par le froid hivernal qui règne en ce moment.

La température est descendue en dessous de zéro. Le président turc a décrété l'état d'urgence dans les régions touchées. L'état syrien en a fait de même dans les provinces dévastées du pays. L'entraide internationale est en train de s'organiser et les secours d'urgence arrivent sur place. La Syrie qui est sous le coup de sanctions internationales demande leur levée pour que sa population sinistrée soit secourue. C'est une immense tragédie qui se déroule en ce moment dans cette région du monde et qui nous permet de relativiser les épreuves que nous subissons chez nous.