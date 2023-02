Sénégal: Coopération - Deux accords de financement signés entre le Sénégal et la BAD

L'Etat du Sénégal et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé mardi des accords de financement de la phase 1 du Programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal et du projet de construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis, annonce le même jour le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

"Le groupe de la BAD et le gouvernement du Sénégal viennent de signer les accords de financement pour le Programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal - phase 1 et le Projet de construction de l'autoroute Dakar- Tivaouane-Saint Louis", rapporte le ministère sur son compte twitter.

La même source ajoute que "le Programme national de développement intégré de l'élevage vise à améliorer la compétitivité et les opportunités d'emploi en augmentant la productivité animale, la transformation et la mise en marché des produits animaux, et en professionnalisant les acteurs".

Elle souligne que "le Projet de construction de l'autoroute vise à renforcer la connectivité territoriale, la sécurité routière et les conditions de vie de la population, en stimulant le tourisme & les ressources pétrolières et gazières".

Le ministère rappelle que "la coopération entre la BAD et le Sénégal remonte à plus d'une 50ans avec une contribution remarquable au financement des opérations inscrites dans le plan d'actions Prioritaires (#PAP2A) du plan Sénégal émergent et les projets structurants du gouvernement du Sénégal".

Il ajoute que "la concrétisation de ces projets stratégiques illustre la convergence de vues entre le président de la République et le président de la BAD pour le développement économique et social du Sénégal".APS