Afrique: Football - CHAN - Les coulisses du transfert des Barea

Quatre Barea ont été repérés et recrutés par des clubs en Afrique et à la Réunion lors du championnat d'Afrique des nations en Algérie qui a pris fin ce samedi.

Tremplin pour les Barea Chan. Les transferts de quatre joueurs malgaches au septième championnat d'Afrique des nations ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. L'attaquant du CFFA, Koloina Solomampionona Razafindranaivo, auteur des trois buts des Barea, a convaincu les recruteurs dès la phase de groupe et a signé un contrat jusqu'en 2026 au Mouloudia club d'Alger, club D1 en Algérie.

"Le président du club m'a sollicité. Nous avons discuté de beaucoup de choses. Les négociations entre les deux clubs vont bon train (... ) Je n'attends plus que le visa" a dévoilé Rakool. Séduits par le meilleur buteur malgache, onze clubs ont proposé leurs offres. "Ce club m'a séduit le plus, ce n'est pas uniquement une question d'argent mais surtout le contenu du contrat", poursuit l'attaquant d'Andoharanofotsy, club champion national en titre.

Son salaire s'élève à 8 000 euros par mois soit 37 600 000 ariary. Rakool a débuté au sein du FC Zandrikely (2006), puis à l'US Aveia (2011), au CFFA (2016), à l'AS Adema (2018), au Five FC (2019) avant de rejoindre le CFFA. Le Mouloudia club d'Alger, septuple champion d'Algérie, huit fois détenteur de la coupe et trois sacres en supercoupe, est actuellement classé 3e du championnat d'Algérie (25 points), derrière le CR Belouizdad (37 points) et le CS Constantine (29 points). "Nous sommes en train de préparer son visa. Il devrait partir dans quinze jours. Il

procèdera à son mariage civil ce vendredi" souligne Henintsoa Rakotoarimanana dit Tota, président du club, de la ligue d'Analamanga et du CFEM (clubs de football élite de Madagascar).

Nouveau départ

Artisan de deux buts sur les neuf malgaches au CHAN, Toky Olivier "Tsiry" Randriantsiferana, milieu du Fosa Juniors FC, jouera pour sa part à l'Al ittihad SC Tripoli, club D1 leader du groupe B au championnat libyen (23 points). Le club compte dix-huit titres de champion national, sept coupes et dix super coupes. "Mon club prépare encore toutes les paperasses. La période de mercato est déjà bouclée, aussi je ne partirai que vers juin. Mon contrat dure dix-huit semaines" a livré Tsiry. Deux autres Barea vont, quant à eux, évoluer à la Réunion. Rojolalaina Andriamanjato, milieu récupérateur de l'Ajesaia, a signé au Saint-Pauloise FC, club de Régionale 1 qui occupe actuellement la 9e place après la 26e journée (63 points).

"Après le match contre le Ghana, le club m'a appelé sur whatsApp. Nous avons dû boucler le contrat avant la fin du mercato. J'y jouerai jusqu'au mois de décembre" confie Rojo be, ancien joueur du FC Isandra, Dartline, La Passe des Seychelles et dernièrement Ajesaia. "Nous bouclons en ce moment les lettres de libération et de transfert avec la Fédération. Il devrait s'envoler dans deux semaines" a soufflé le numéro un de l'Ajesaia, Jasmina Ravelonarivo. L'autre joueur du CFFA, Tsito Razafindrasata, a signé de son côté à l'USS Tamponnaise, club R1 à la Réunion, classé 4e et crédité de 67 points. Le CHAN a ainsi servi de tremplin aux joueurs locaux.