Madagascar: Internet - Les jeunes plus exposés aux violences en ligne

Pour une utilisation plus sûre de l'internet, c'est le thème choisi pour lutter contre les violences ou abus dont les enfants risquent en ligne. D'où la formation hier.

Avec l'avènement de l'internet et la presence des réseaux sociaux, les enfants ainsi que les jeunes sont de plus en plus exposés aux abus et exploitation en ligne. Une étude réalisée en 2021 par ECPAT France sur l'exposition des enfants à l'exploitation et aux abus sexuels en ligne dans six centres urbains, avec le soutien d'End Violence Partnership et de l'UNICEF a mis en exergue un âge précoce en matière d'utilisation d'internet. Cette étude a révélé que 78% des enfants et adolescents entre 9 à 17 ans utilisent internet. La fréquence d'utilisation dépasse une heure à chaque connexion, ce qui augmente les risques par rapport à cet exposition. "58 % se connectent à Internet plus de cinq fois par semaine et 82 % qui utilisent Internet passent plus de deux heures en ligne chaque fois qu'ils se connectent", indique cette étude.

"Il faut dire que l'utilisation de l'internet est incontournable. Les bénéfices sont non négligeables dans la vie quotidienne. Pourtant, les risques que les jeunes soient victimes d'abus et d'exploitation augmentent. Il se peut que des gens malintentionnés puissent en profiter", constate Manantena Randriantsoa de Hay Agency ayant effectué une formation sur une utilisation sûre des réseaux sociaux dont Tiktok. En effet,Tik Tok commence à attirer l'attention des jeunes malgaches mais peu savent l'utiliser. L'atelier a permis de former et de cadrer sur l'utilisation, les limites et les opportunités de ce réseau social, l'initiative avec l'appui de la plateforme End Violence Partnership sert de balise à la question cruciale. Le thème de la journée s'est focalisé sur "Que font nos enfants en ligne... Et demain?"Le rôle des parents a été souligné sur le contrôle et la sécurisation des enfants.

Renforcement du système

Avec l'appui de End Violence Partnership, l'UNICEF et ses partenaires, les efforts dans le renforcement du système national de protection de l'enfant pour prévenir et répondre à l'exploitation et à l'abus sexuels en ligne. Les jeunes formés pourront ainsi partager et promouvoir leurs acquis et leurs expériences avec leur entourage et transmettre des messages de sensibilisation auprès de leurs pairs.