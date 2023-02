Afrique: Le pays et l'Ethiopie signent un accord général de coopération

Addis — L'Angola et l'Ethiopie signeront ce mois-ci un accord général de coopération dans les domaines économique, technico-scientifique et culturel, en vue de créer une nouvelle dynamique dans les relations entre les deux pays.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en République fédérale démocratique d'Éthiopie, les deux pays signeront trois instruments de coopération juridique, probablement en marge du sommet de l'Union africaine (UA), qui se tiendra dans la ville d'Addis-Abeba, Ethiopie.

Un mémorandum d'accord pour la mise en place de mécanismes de consultations politiques, entre les ministères angolais et éthiopien des affaires étrangères, devrait également être signé.

L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Francisco José da Cruz, a rencontré ce mardi la directrice générale des Affaires africaines du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Fissela Shawel, pour discuter des questions liées à la coopération.

Les diplomates ont conclu que les conditions étaient réunies pour la signature de l'accord général de coopération dans les domaines économique, technico-scientifique et culturel entre les deux pays et le mémorandum d'accord pour l'établissement de mécanismes de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères d'Angola et d'Éthiopie.

Ils ont également estimé que les négociations relatives à l'accord d'exemption de visa sur les passeports diplomatiques et de service étaient achevées et ont envisagé la révision à court terme de l'accord sur les services aériens, sur la base de la proposition présentée par la partie éthiopienne visant la maintenance et la réparation des avions angolais à Addis-Abeba.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques, en 1977, l'Angola et l'Éthiopie ont signé quelques accords de coopération, en particulier ceux qui existent dans les domaines des services aériens et du commerce.

Les relations entre les deux pays sont historiques et amicales, animées par la défense du multilatéralisme dans la résolution des problèmes mondiaux et du panafricanisme sur la base de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA), appelé " L'Afrique que nous voulons ".

Au cours des dernières décennies, le potentiel de développement économique de l'Angola et de l'Éthiopie est devenu une force motrice capable de stimuler une coopération bilatérale plus globale et avec des opportunités d'investissements et de partenariats dans des domaines clés, tels que l'aviation civile, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, les télécommunications, café, tourisme, santé, culture, sports et services financiers.