Sénégal: Frères et sœurs de sacre cœur 2, 3 et keur gorgui (Par Imam Cheikh Waly Seck)

Le calme et la quiétude qui avaient guidé les uns et les autres à investir beaucoup d'argent pour contracter des prêts dans des banques et acquérir des logements, des commerces et implanter des Business (restaurants, Ecoles, Hôtels, boulangeries et grandes surfaces) obligent aujourd'hui plusieurs d'entre nous à penser déménager face à l'insécurité galopante liée aux procès du Prodac et Adji Sarr face à Ousmane Sonko, notre voisin.

L'Appel lancé par le ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour, par ailleurs ancien coordinateur du PRODAC de 2018 à 2022 et actuel ministre de Tutelle du Prodac, pour que des milliers de jeunes de Benno aillent déloger Ousmane Sonko pour le conduire au tribunal risque d'embraser nos maisons, nos mosquées et nos commerces. Son cabinet et tous les 3 immeubles abritant les services du PRODAC entourent le domicile d'Ousmane Sonko qui est à 200 mètres et 1 kilomètre au rond-point Keur Gorgui, derrière la mosquée bleue. L'heure est grave et c'est le sauve-qui-peut. Cette situation appelle à la prudence et l'alerte urgente des autorités pour prendre des mesures face à ce danger qui nous guette tous.

On ne peut plus vivre à côté d'une bombe, en état de siège en permanence et avoir toutes les forces de l'ordre (Police, GMI et Gendarmerie) en permanence qui nous barricadent. Je connais bien le dossier du PRODAC et l'existence du rapport IGF dont l'auteur Feu Samba Laobé Dieng est décédé juste après la finalisation des enquêtes incriminant un ministre et des fournisseurs, des responsables (anciens coordinateurs du PRODAC et les Israéliens de Gren 2000). L'affaire est très sérieuse et exige un point de presse du regroupement des musulmans de Sacre cœur 3, des imams, Oulémas, des délégués de quartier, tout Sacré-cœur confondu, des jeunes, des femmes et propriétaires de commerce de Sacré-cœur 3.

Tous les pontes du régime commencent à déménager depuis les événements de mars 2021. Je propose la tenue d'une réunion dans un lieu à retenir pour sortir un mémorandum à envoyer aux autorités pour qu'ils prennent des mesures urgentes face à l'appel d'un jeune ministre zélé et inexpérimenté. Il n'est nullement de son ressort de livrer Ousmane Sonko à la justice. Nous exigeons le déménagement de l'ensemble des services de son ministère et du PRODAC. Alioune Tine a raison : cet appel face à la résistance des jeunes et militants de PASTEF peut amener pas à la guerre civile mais au KO.

Cordialement.

Imam Cheikh Waly Seck, Economiste Planificateur environnementaliste

Président de la convergence pour le changement positif des Comportements et l'assainissement des mœurs au Sénégal et dans sa Diaspora