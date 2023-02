Sénégal: Nouvelle recrue d'Angers Sco - Ibrahima Niane explique ses raisons de quitter Metz

Après avoir disputé son premier match dimanche avec Angers sco en France, Ibrahima Niane est revenu ce mardi 7 février, sur sa décision de rejoindre ce club et sur ses nouvelles ambitions.

" Depuis que j'ai quitté le Sénégal, je n'ai connu que Metz (depuis 2017). Cet hiver, d'autres clubs étaient sur moi. Et quand mon agent m'a appelé pour me présenter le projet d'Angers, j'ai échangé avec Laurent, il m'a expliqué ce qu'il voulait de moi et je n'ai pas hésité à venir. La situation comptable du club ne me fait pas peur. J'ai vu jouer l'équipe 2-3 fois, c'est une équipe joueuse et malgré sa situation, tout peut arriver ", explique dans des propos rapportés par le site ouest-France.

" C'était une volonté de quitter le FC Metz, j'avais besoin de changer, ça fait un moment que j'étais là-bas, ça ne tournait pas comme on le souhaitait donc il fallait aller voir autre chose. Des fois, tu peux être dans un club où tout marche bien et ensuite, ça bascule. Si je ne jouais pas, c'était des choix de l'entraîneur. Donc je me suis dit que c'était peut-être la fin avec Metz, qu'il fallait aller voir autre chose. " ajoute l'attaquant international sénégalais. Son profil cadre avec les objectifs de son entraineur Laurent Boissier.

" On avait perdu Loïs Diony en début de saison. Donc on s'est retrouvé avec un attaquant en moins. Ibra est un profil dont on avait besoin, capable de nous apporter de la profondeur, avec un bon jeu de tête, qui va vite. Les stats parlent pour lui (149 matches, 34 buts avec Metz depuis 2017). C'est un buteur, un poste sur lequel on était en déficit. Après, Faouzi, ça s'est fait naturellement. Quand on a su qu'on avait la chance de pouvoir le récupérer, ça a été un peu plus long que prévu, mais c'était dur de refuser un joueur comme ça ", soutient-il.