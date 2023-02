Afrique du Nord: La mémoire nationale - Une pierre angulaire pour l'édification de l'Algérie nouvelle

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga a affirmé, mardi à Alger, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'était employé à faire de la mémoire nationale "une pierre angulaire" pour l'édification de l'Algérie nouvelle, en vue de renforcer les liens de fraternité, d'amitié et de coopération avec la Tunisie, pays frère.

Dans une allocution lue en son nom par son chef de Cabinet, Hamid Boucharef, à l'ouverture de la conférence sur le massacre de Sakiet Sidi Youssef, organisée au Centre national des études et de la recherche sur la résistance populaire, le mouvement national et la Révolution du 1e novembre 1954, M. Rebiga a indiqué que "le président de la République a fait de la mémoire nationale un des piliers de cette nation et une pierre angulaire pour l'édification de l'Algérie nouvelle" en vue de "renforcer les liens de fraternité, d'amitié et de coopération avec la Tunisie, pays frère".

Une coopération, a-t-il souligné, qui se traduit par les visites mutuelles des présidents des deux pays dans le cadre "des efforts conjoints visant à bénéficier des éléments de rapprochement afin de relever les défis auxquels fait face notre environnement régional".

Et d'ajouter que la participation du président tunisien, M. Kaïs Saïed, aux côtés de son frère, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la cérémonie d'inauguration de la stèle commémorative "Monument de la liberté" à l'occasion de la célébration par l'Algérie du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance, est "une preuve irréfutable du caractère privilégié des relations entre les deux pays, renforcée par les valeurs de la lutte commune".

Le ministre s'est remémoré les évènements de Sakiet Sidi Youssef où " le sang des frères s'est mêlé suite au massacre odieux commis par le colonialisme français en ce jour de l'année 1958, contre des civils algériens et tunisiens, après qu'il ait pilonné un marché hebdomadaire et une école, en atteinte flagrante aux valeurs de l'Humanité et aux chartes internationales".

Pour le ministre, ce crime colonial constituait "des représailles contre le soutien par les frères en Tunisie à la Glorieuse révolution", ajoutant que ces évènements resteront " une source inépuisable, en vue de consolider et renforcer les relations entre les deux pays".

Les évènements de Sakiet Sidi Youssef représentent " un symbole de lutte commune des deux peuples frères", a estimé le ministre, pour qui, "l'atrocité du crime commis par le colonialisme français, ainsi que ces évènements ont renforcé les liens de solidarité et de cohésion entre les deux peuples et leur détermination à faire face à la machine de destruction, animés par leur foi en la communauté de leur destin et en l'unité de leur sang".

De son côté, le représentant de l'ambassadeur de Tunisie à Alger, Anouar El M'sili, a estimé que cette histoire commune avait permis aux deux pays de travailler, dans le cadre de la complémentarité, ajoutant qu'"aujourd'hui, nous nous trouvons de nouveau dans le cadre de la poursuite de cette complémentarité, avec les dirigeants des deux pays, pour un avenir meilleur et la consolidation de la coopération" entre nos deux pays.