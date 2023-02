Angola: Un responsable veut plus d'humanisation dans les services de santé à Cuando Cubango

Menongue (Angola) — Le directeur du bureau provincial de la santé de Cuando Cubango, João Chihinga, a défendu mercredi, à Menongue, un plus grand engagement et dévouement des professionnels du secteur, dans des soins aux patients, pour l'amélioration de la qualité des services de santé.

João Chihinga a fait cette exhortation lors de la réunion qu'il a eue avec des professionnels de la santé à l'issue d'une visite guidée des différents domaines de l'Hôpital général de Menongue, pédiatrique, orthopédique et maternité, dans le cadre de la vérification des niveaux de fonctionnement.

" Offrir un service de plus en plus humanisé aux patients, basé sur l'éthique et la déontologie professionnelle, apportera une plus grande qualité dans la prestation des services dans les centres médicaux, les postes de santé et dans les plus grandes unités hospitalières, pour la guérison rapide des patients ", a-t-il indiqué.

Il a expliqué que chaque citoyen qui sollicite des services de santé devrait recevoir un service rapide et personnalisé, contribuant ainsi à la réduction du taux de mortalité dans les unités sanitaires.

Le responsable a dit que, malgré le dévouement, il y a encore des professionnels qui ne fournissent pas un service adéquat à la population, une situation qui devrait être évitée car elle n'apporte aucun avantage à ceux qui recherchent une assistance médicale et médicamenteuse.

João Chihinga a conseillé aux professionnels du secteur de continuer à accroître les connaissances académiques et scientifiques, ainsi que de poursuivre des réunions régulières pour échanger des expériences, la formation continue du personnel et des techniciens aux niveaux les plus variés, en vue des réponses satisfaisantes aux besoins présentés par les patients.

Il a rappelé que, durant le travail, le professionnel de santé doit maintenir un comportement tempéré et équilibré et avoir la capacité mentale de rassurer le patient, afin qu'il prenne confiance dans le service demandé.

En revanche, il a appelé à une gestion parcimonieuse des moyens mis à la disposition de l'hôpital, afin qu'ils servent exclusivement aux objectifs préalablement conçus, sous peine de responsabilité civile et pénale en cas de détournement.