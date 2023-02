Angola: Des agriculteurs de Bié demandent une baisse du prix des engrais

Cuito (Angola) — Des paysans et petits agriculteurs basés dans la province de Bié ont défendu mercredi la nécessité de réduire les prix des engrais et autres moyens agricoles, afin d'augmenter de plus en plus le niveau des récoltes.

Actuellement, un sac d'engrais de 50 kilogrammes coûte 17 000 kwanzas.

S'adressant à l'ANGOP, Teresa Chitula, l'une des membres de la coopérative du village de Nguli, municipalité de Cuito, qui se consacre à la production de maïs, de haricots, de pommes de terre et de patates douces, a souligné que le coût élevé des engrais conditionne la croissance des paysans.

"Notre coopérative a l'intention d'augmenter les niveaux de production de 10 à 20 hectares, mais avec le prix actuel, ce n'est pas possible", a-t-elle déploré.

Le petit agriculteur Carlos Aurélio, de Chiuca, Catabola, dit qu'il s'engage beaucoup ces dernières années dans l'agriculture, mais qu'il n'a pas été en mesure d'atteindre le rendement souhaité, car il considère que le prix d'un sac d'engrais est cher.

Dans l'entre-temps, Inácio Caeque, président de la coopérative "Ulinga Upangue", située dans le village de Chimboto, à la périphérie de la ville de Cuito, qui se consacre à la culture de divers légumes, a demandé à l'Exécutif de créer un mécanisme pour abaisser le prix des produits qui enrichissent les sols.

Inácio Caeque a rappelé qu'il y a cinq ans, lorsqu'un sac de 50 kilogrammes coûtait cinq mille kwanzas, sa coopérative réussissait à acquérir une quantité suffisante pour la production, mais maintenant le scénario est complètement différent.

À son tour, le directeur du Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Felizardo Brito Capepula, a reconnu qu'avec des prix plus bas, les campagnards seront davantage incités à augmenter les zones de culture et à assurer la sécurité alimentaire des familles.

Au cours des activités commémoratives du 33e anniversaire de la Confédération nationale des paysans angolais (UNACA), célébrées lundi, Felizardo Brito Capepula a informé que plus d'une centaine de tonnes d'engrais seront distribuées dans les prochains jours aux paysans de la province de Bié, en cette deuxième saison de la campagne, visant à continuer à augmenter la production agricole et à réduire la faim et la pauvreté.

Dans cette deuxième saison, qui a déjà commencé en février, les agriculteurs prévoient de cultiver 308 tonnes, sur 295 hectares.

Outre le maïs, le haricot, le manioc, le soja, les "hommes de la campagne" devraient s'adonner à la culture du riz, du sorgho, du mil, du blé, de l'arachide, de la patate douce, entre autres.

A son tour, la vice-gouverneure pour le secteur politique, social et économique de Bié, Alcida de Jesus Camatele Sandumbo, a souligné que les autorités gouvernementales de cette région persisteront à aider les agriculteurs avec divers moyens, afin de faciliter une augmentation substantielle du montant de céréales, légumineuses, tubercules, entre autres.