Angola: Les députés approuvent l'OGE 2023 dans la spécialité

Luanda — Les députés à l'Assemblée nationale (AN) ont approuvé mardi, avec des recommandations et des amendements, le rapport d'avis conjoint sur la loi du Budget Général de l'État -2023 (OGE, sigle en portugais), avec 37 voix pour, 11 contre et zéro abstention.

Pendant environ quatre heures, les députés des 1ère, 4ème et 5ème commissions de l'AN, après des débats houleux, ont recommandé à l'Exécutif angolais d'accorder une plus grande attention aux questions liées au secteur social, en particulier les familles et la production nationale.

Parmi les recommandations, il y a des incitations fiscales pour les entreprises qui favorisent l'exercice des stagiaires, une augmentation des fonds pour la construction et la réhabilitation des routes, et une augmentation du montant alloué aux services d'hémodialyse.

En ce qui concerne la promotion de la production nationale, en particulier le renforcement de l'agriculture familiale, le ministre de l'Économie et de la Planification (MPE), Mário Caetano João, a indiqué que son secteur continuera à se concentrer sur la promotion de l'agriculture familiale à travers des produits financiers et des actions de formation et de renforcement des capacités des paysans.

Répondant aux députés, dans l'AN, il a expliqué que l'OGE-2023 pour le MEP prévoit environ trois milliards de kwanzas pour la formation et la qualification des coopératives et des entrepreneurs agricoles.

L'intention, a poursuivi le responsable, est de changer le paradigme de l'agriculture familiale d'une production de subsistance ou d'autosuffisance à une production commerciale destinée au marché national.

Dans cet alignement, le gouvernant a ajouté que le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, dans l'OGE-2023, compte également sur des actions de renforcement des capacités de l'agriculture familiale, avec un budget estimé à 10 milliards de kwanzas, pour l'extension et le développement rural et l'accès aux marchés.

La proposition de budget général de l'État pour 2023, qui sera soumise au vote global le 13 février, prévoit des recettes et des dépenses estimées à 20,1 milliards de kwanzas.

La proposition actuelle OGE-2023 a une augmentation de 33,4% par rapport à 2022, dont les revenus s'élevaient à 18,7 milliards de kwanzas.