Sénégal: Secteur tertiaire - Bonne tenue de l'activité dans les services et le commerce

L'activité du secteur tertiaire sénégalais est marquée par une révision à la hausse des Chiffes d'affaires (Ca) du commerce (+7,6%) et du sous-secteur des services (+1,6%) en rythme mensuel. L'information émane de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

La progression du Ca de l'activité commerciale est liée principalement à la bonne tenue du "Commerce et réparation d'automobile et de motocycles" (+10,8%), du "Commerce de détail" (+9,2%) et du "Commerce de gros" (+2,4%).

S'agissant du dynamisme des services, il est dû au gain noté sur le Ca des "Activités spécialisées, scientifiques et techniques" (+20,9%), de l'"Hébergement et Restauration" (+18,1%), de l'"Information et Communication" (+1,4%) ainsi que des "Activités financières et d'assurance" (+0,6%).