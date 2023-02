Tunisie: CA - Gagner, c'est bon pour la santé !

Le onze de Saïd Saibi n'entend pas subir aujourd'hui à Béja, mais foulera la pelouse avec l'envie de jouer d'égal à égal, en espérant une petite dose de réussite au final.

Sous un crachin hivernal, la victoire clubiste face à Réjiche, prédestiné au purgatoire, fut longue à se dessiner. Cependant, au final, le CA a fini par verrouiller sa 4e place, au pied du podium, une position qui l'invite à disputer le play-off. Le CA revient donc de loin après le "bourdon" du mois de janvier et une série qui a failli tourner à la dépression. Ce faisant, même si la victoire a été poussive contre les Mahdois de Réjiche, le CA a rempli son 1er objectif de la saison, soit passer au play-off. Quel profil clubiste donc cet après-midi face aux Cigognes dans leur fief du Boujemaa Kmiti ? Le CA à Saïd Saibi n'entend pas subir aujourd'hui à Béja, mais foulera la pelouse avec l'envie de jouer d'égal à égal, en espérant une petite dose de réussite au final.

Rotation relative...

Autre donne à signaler : l'on a beaucoup palabré sur l'effectif clubiste, restreint, vu l'interdiction de recruter qui frappe l'association de 1920. Mais on note cependant et en l'état que le plateau technique n'a pas manqué d'opérer un léger turn-over, ces derniers temps, à des postes précis, avec récemment, par exemple, le retour des Dhaouadi, Guesmi et autre Azouni dans le onze type. OB-CA a de tout temps été débridé et porté vers l'offensive de part et d'autre. Nul doute que l'explication à venir ne faillira pas à la règle. Aujourd'hui, le duel face aux Béjaois sera quelque peu sans enjeu comptable (goal difference oblige). Mais le CA ne doit pas calculer et tout faire pour l'emporter.