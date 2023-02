Tunisie: Le pays envoie deux avions militaires transportant des aides d'urgence à la Turquie et la Syrie

La Tunisie a envoyé mardi deux avions militaires transportant des aides d'urgence qui consistent en produits alimentaires, des couvertures, des médicaments ainsi qu'une équipe médicale et de la protection civile qui participeront aux opérations de secours et de sauvetage, à l'issue du séisme qui a secoué lundi à l'aube la Turquie et la Syrie, a déclaré le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi.

De son côté, le ministre de l'intérieur Taoufik Charfeddine a indiqué dans une déclaration aux médias que ces aides ont été ordonnées par le président de la République Kais Saied pour fournir l'assistance nécessaire à " nos frères en Turquie et en Syrie ", ajoutant que le ministère de l'intérieur dépêchera une équipe de la protection civile pour participer aux opérations de recherches et de sauvetage.

Il a précisé que les initiatives de soutien au peuple syrien et turc se poursuivront selon les besoins et les possibilités de faire parvenir les aides, en coordination avec la société civile et le croissant rouge et les différents ministères concernés dont notamment les ministères de la santé et de la défense.

Pour sa part, le responsable de la direction des opérations à l'office national de la protection civile le colonel Salah Korbi a déclaré à la TAP que l'équipe de protection civile qui est qualifiée pour les opérations de recherches et de sauvetage sera équipée de matériel moderne et accomplira sa mission pour une période de 7 jours.

crédit photo : © Ministère de l'Intérieur - Tunisie