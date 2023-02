Ile Maurice: Cérémonie spéciale - La Cour suprême rend hommage à l'ancien chef juge Ariranga Pillay

Il est décédé le 4 janvier des suites d'une longue maladie. La Cour suprême rendra hommage à l'ancien chef juge Ariranga Govindasamy Pillay. La cérémonie, qui sera présidée par la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul, se déroulera le vendredi 10 février à 14 h 15. Ceux qui veulent y assister sont priés d'être présents à 14 heures.

Ariranga Pillay a connu une longue et remarquable carrière au sein de l'ex-Crown Office et du judiciaire. Avant d'occuper le poste de chef juge, il était Parliamentary Counsel et Solicitor General. Il est bon de rappeler qu'il a été victime d'une injustice lorsqu'au décès de l'ancien chef juge Rajsoomer Lallah, l'ancienneté n'avait pas été respectée. L'ex-juge avait été coiffé au poteau par quelqu'un d'autre considéré comme son "junior". De plus, il n'avait pas non plus été choisi pour occuper le poste du Senior Puisne Judge.

Mais ses droits ont été rétablis après les élections générales de 1995. Le président de la République d'alors, après consultation avec le nouveau Premier ministre Navin Ramgoolam, avait nommé Ariranga Pillay comme chef du judiciaire. Celui-ci a été lauréat du Collège Royal de Port-Louis et avait fait ses études à la prestigieuse London School of Economics et ensuite à l'université d'Oxford.