Maroc: Sahraouiya 2023 - L'équipe " Cœur de lionnes " prend les commandes de la 3ème étape

Dakhla — L'équipe "Cœur de lionnes" a remporté la troisième étape du raid solidaire féminin Sahraouiya, organisé du 4 au 11 février à Dakhla sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Composée de Fiona Humblot et Fabienne Tamburrini représentant l'association " SOS Village d'Enfants ", l'équipe a réussi à boucler les épreuves de mardi, qui ont débuté par une course d'orientation de 8 km, puis une course en VTT de 9 km et un parcours en canoë de 3 km, avant d'enchaîner par une épreuve surprise.

"Je me sens très triste et très heureuse à la fois car je me demande si j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout de cette expérience", a confié Fabienne Tamburrini à la MAP, poursuivant qu' "on m'a conseillé de manger du chocolat et cela a reboosté mon moral".

Elle a également indiqué "s'être sentie mieux au cours de l'épreuve d'aujourd'hui" qui "lui a permis de mettre en pratique tout ce qu'elle avait appris pendant les deux premiers jours et d'éviter de refaire les mêmes erreurs".

"Nous sommes très complémentaires lorsque nous sommes ensembles en épreuve", s'est, de son côté, félicitée Fiona Humblot.

La deuxième position de cette 3ème étape est, quant à elle, revenue à l'équipe "Sahraouiya besties", composée de Sofia Skiredj et Ghizlaine Ammor défendant l'association "Open Village Project 99 Femmes". L'équipe demeure néanmoins première dans le classement général.

Une équipe médicale est présente tout au long du raid pour assurer un suivi médical des participantes.

Au-delà de tous les obstacles rencontrés lors des épreuves, le raid Sahraouiya 2023 est une invitation à l'émancipation féminine, un message porté par toutes les participantes, toutes unies pour la promotion des droits de la femme, avec pour slogan #stayunited.

Cette 9ème édition mettra notamment en lumière les actions menées pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dans le cadre d'une campagne menée sur les réseaux sociaux, sous le signe de #breakfreewithSahraouiya.