Maroc: La chanson officielle de la Coupe du monde des clubs de la FIFA Maroc 2022 met en lumière le sens de l'hospitalité des Marocains (RedOne)

Rabat — Le producteur international d'origine marocaine "RedOne" a affirmé, mardi soir à Rabat, que la chanson officielle de la Coupe du monde des clubs de la FIFA Maroc 2022, baptisée "Welcome to Morocco" (Bienvenue au Maroc) qu'il a produite, met en lumière le sens de l'hospitalité qui caractérise le peuple marocain.

Intervenant lors de la conférence de presse organisée à l'occasion du lancement de la chanson officielle du Mondialito abritée par le Royaume jusqu'au 11 février, RedOne a dit que l'idée de ce projet musical est intervenue de manière spontanée et que le choix du titre "Welcome to Morocco" reflète le sens de l'hospitalité des Marocains.

Par ailleurs, le producteur a relevé que l'anglais et l'arabe ont été utilisés dans cette chanson afin de promouvoir la chanson auprès de toutes les nationalités, compte tenu du caractère international de cet événement sportif.

Il a aussi indiqué que la chanson "Welcome to Morocco" rime bien avec la chanson officielle du Mondial de Qatar 2022, "We are the dreamers", de par leur empreinte marocaine.

Revenant sur le lancement tardif de ce projet musical, RedOne a tenu à souligner que ce dernier est très différent des autres sur lesquels il a eu l'occasion de travailler. En effet, "il s'agit ici de représenter le Maroc et les Marocains, ce qui appelle plus de responsabilité et nécessite plus de temps", a-t-il indiqué.

Cette conférence de presse a été marquée par la présence d'une pléiade d'artistes marocains ayant pris part à ce projet musical, dont Rym Fikri, Aminux et Nouaman Belaiachi, tandis que Abdelhafid Douzi, Dizzy Dros et Hatim Ammor, y ont participé à distance. Aux côtés des artistes précédemment cités, l'artiste Asmaa Lamnawar a également contribué à cette œuvre artistique.

Dans son intervention, Rym Fikri s'est dit "très fière" et très heureuse de collaborer à ce projet musical aux côtés de grands artistes, exprimant ses vifs remerciements au producteur "RedOne", qui lui a donné l'opportunité de participer à cette œuvre, bien qu'elle ne soit qu'au début de sa carrière artistique.

Dans la même veine, les artistes présents ont tous exprimé leur fierté de travailler aux côtés du producteur international "RedOne", spécialement dans un projet musical commun qui représente le Maroc dans un événement international, saluant le succès que la chanson a rencontré auprès du public marocain dès sa sortie.

Le clip de la chanson "Welcome to Morocco" met en exergue à la fois les monuments historiques dont regorge la ville de Rabat et l'aspect moderne de la "ville des lumières". Ce projet musical s'est aussi caractérisé par une forte représentation des différentes composantes identitaires marocaines ainsi que des affluents artistiques multiples qui marquent l'authenticité du Royaume.

Réalisée à Rabat, la chanson "Welcome to Morocco" a réussi un fin métissage entre le cachet authentique et moderne du Royaume, faisant sensation auprès du public avec plus d'un million et demi de vues en moins de 48 heures.

Pour rappel, le Maroc organise le Mondialito pour la troisième fois consécutive, après la dixième édition organisée du 11 au 23 décembre 2013, à Marrakech et à Agadir, ainsi que la onzième édition, tenue du 10 au 20 décembre 2014, à Marrakech et à Rabat.