Congo-Kinshasa: Les enfants de Goma ont des difficultés pour aller à l'école

Dans le Nord-Kivu, l'insécurité plonge de nombreux parents dans des difficultés telles qu'ils ne peuvent plus scolariser leurs enfants.

Toutes les principales routes de Goma qui mènent vers les territoires avoisinants sont bloquées par les rebelles du M23. Beaucoup de parents d'élèves à Goma se plaignent du coût de la vie depuis l'occupation de plusieurs localités notamment Rutshuru et une partie du territoire de Masisi par les rebelles du M23. Et nombreux sont les parents qui ne travaillent plus faute d'accès à leurs lieux de travail, explique Amani Kakimba, père de trois enfants.

"La situation est vraiment devenue critique pour nous les parents, parce qu'on ne travaille plus, on mange difficilement, les prix des denrées alimentaires ont galopé, et nous avons des difficultés à payer les études pendant que nous sommes au début du deuxième trimestre de l'année scolaire. Les enseignants aussi ont besoin de manger pour bien encadrer nos enfants, fort malheureusement nous nous sentons déjà incapables de répondre aux besoins liés aux frais scolaires.", se plaint-il .

"Je me demande ce que vont devenir ces enfants"

La situation semble encore plus compliquée chez Justin Sanzabera, qui passe désormais toutes ses journées à la maison en compagnie de ses deux enfants qui se voient régulièrement renvoyés de l'école pour non-paiement de scolarité.

"Il me paraît impossible de faire scolariser mes enfants car ils sont chaque jour refoulés par les enseignants qui exigent qu'on les paye. Pourtant nous sommes dans une mauvaise posture financièrement. Je me demande ce que vont devenir ces enfants."

Goma toujours sous la menace du M23

La vie à Goma devient de plus en plus difficile à cause de la guerre menée par les rebelles du M23 dans le Nord-Kivu. Le spécialiste des questions socio-politiques Patrice Kubutunwa appelle au sens élevé du patriotisme des enseignants.

"Nous vivons une situation plutôt très difficile. Avec cette guerre qui nous encercle, nous nous voyons asphyxiés sur tous les plans (que ce soit sur le plan économique ou sur le plan financier). Les responsables des établissements scolaires devraient mettre un peu d'eau dans leur vin. De toutes les façons, ils savent la situation que nous traversons, donc ils doivent être un peu patients et tolérants. Nous savons que cette situation va passer, et dès lors, la question des frais de scolarité sera réglée", déplore Patrice Kubutunwa.

Les rebelles du M23 sont à une dizaine de kilomètres de la cité de Sake, dans le territoire de Masisi, dernier verrou avant d'atteindre Goma.