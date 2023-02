Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - Plus de huit millions de personnes complètement vaccinées

Les activités de vaccination contre la covid-19 se poursuivent sur les différents sites de la République démocratique du Congo et le nombre de personnes vaccinées a dépassé huit millions.

Selon le bulletin quotidien sur la situation de la pandémie de covid-19, publié par le comité multisectoriel de riposte, sur un total de 10 896 593 personnes vaccinées, ce qui représente seulement 20%, il ya eu 8 576 320 personnes complètement vaccinées, soit un taux de 15.89%, dont 7 684 214 vaccinées avec Johnson &Johnson ( J&J) par rapport à la cible, notamment de plus de 50 millions de personnes.

La même source note, par ailleurs, que 25,2% d'agents de santé ont été completement vaccinés. Il faut noter que parmi eux, il y a 25,4% de personnes d'au-moins 55 ans vaccinées et 22,9% de personnes avec comorbidités. L' objectif de la vaccination est d'atteindre deux millions et demi de personnes par mois ou six cent vingt cinq mille personnes par semaine. Selon le Programme élargi de vaccination, il est possible de réaliser cette performance.

Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 95 661, dont 85 659 confirmés et deux cas probables. Au total, il y a eu 84 282 personnes guéries et 1463 décès. A la date du 7 février, neuf nouveaux cas ont été confirmés dans deux provinces, dont six dans le Haut-Katanga et trois à Lualaba, sur les 655 échantillons testés. Cependant, cinq cas confirmés ont été mis à jour dans deux provinces, dont trois à Kinshasa et deux au Nord-Kivu. Pour ce qui est du cumul du jour, il est de quatorze cas confirmés. Il est à signaler qu'aucune nouvelle personne n'est sortie guérie des centres de traitement, ni parmi les personnes suivies à domicile. Et aucun nouveau décès n'a été rapporté parmi les cas confirmés.